Riodeva halla un nuevo abastecimiento de agua a 300m de profundidad para solucionar los problemas del municipio

La localidad de Riodeva dispone de un nuevo punto de abastecimiento de agua después de que el sondeo impulsado por la Diputación de Teruel haya obtenido resultados positivos.

La perforación alcanza nada menos que los 300 metros de profundidad, con un caudal aproximado de 20 litros por segundo, lo que equivale a cerca de 1,7 millones de litros diarios.

La actuación se enmarca dentro del Convenio Marco del plan de sondeos de la Diputación Provincial de Teruel, dotado con una inversión de un millón de euros.

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, ha visitado este viernes las obras junto al alcalde de Riodeva, Alfredo Soriano. Los trabajos han supuesto una inversión de 234.000 euros y el Gabinete Geológico de la institución provincial trabaja en ellos desde el pasado 13 de mayo.

La perforación se ha ejecutado con diámetros de entre 550 y 380 milímetros y posteriormente se ha revestido con tubería de acero al carbono de 250 milímetros de diámetro y 8 milímetros de espesor de chapa, con el objetivo de garantizar la estabilidad y la durabilidad de la infraestructura.

Joaquín Juste ha señalado que este tipo de actuaciones permiten "dar solución a los problemas reales y urgentes de los municipios, tan importante como es asegurar el abastecimiento de agua de boca". Además, ha puesto en valor el trabajo del Gabinete Geológico de la Diputación, tanto por la aportación económica como por asumir toda la tramitación administrativa.

El presidente provincial también ha avanzado que la próxima semana comenzarán las obras de los nuevos sondeos previstos en los municipios de Valjunquera y Bea.

Con la actuación en Riodeva ya son siete las intervenciones ejecutadas de las doce previstas dentro del Convenio Marco para la Gestión de la Contratación de sondeos de explotación e investigación en municipios de la provincia de Teruel. Hasta ahora se han realizado cerca de 1.500 metros de sondeos.

La Diputación de Teruel mantiene abiertas las actuaciones pendientes con el objetivo de reforzar la seguridad hídrica y garantizar el suministro de agua en diferentes puntos de la provincia.

Los municipios en los que ya se han llevado a cabo sondeos con resultados positivos son Riodeva, Cantavieja, Mosqueruela, Nogueruelas, Manzanera y Jabaloyas.

Entre las actuaciones destaca el sondeo realizado en Cantavieja, que alcanza los 444 metros de profundidad y presenta un caudal estimado de entre 20 y 23 litros por segundo.

En Mosqueruela se han ejecutado dos sondeos de 162 metros cada uno, ambos con resultados positivos y caudales de entre 3 y 4 litros por segundo.

En Nogueruelas, la perforación ha alcanzado los 126 metros de profundidad y ofrece un caudal estimado de entre 5 y 7 litros por segundo. En Manzanera, el sondeo de 132 metros presenta un caudal cercano a los 5 litros por segundo.

Por otro lado, en el barrio de Arroyofrío, perteneciente a Jabaloyas, se ha ejecutado un sondeo de 150 metros de profundidad con un caudal estimado de entre 6 y 7 litros por segundo.

El presupuesto de las actuaciones asciende a 234.650,68 euros en Riodeva, 259.803,82 euros en Cantavieja, 64.941,72 euros en Mosqueruela, 62.995,31 euros en Nogueruelas, 47.876,01 euros en Manzanera y 37.986,58 euros en Jabaloyas.