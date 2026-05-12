El juez del 'caso Forestalia' ordena al Ministerio a entregar todo el expediente del mayor proyecto eólico de España

El juez del ‘caso Forestalia’ ha ordenado al Ministerio para la Transición Ecológica a que remita toda la información sobre el expediente administrativo del clúster Maestrazgo, el mayor proyecto eólico que se ha tramitado en España.

El responsable de investigar las irregularidades de la compañía energética quiere incorporar a la causa toda la documentación sobre la autorización ambiental de este macroproyecto de renovables en la provincia de Teruel.

El Clúster Maestrazgo agrupa 122 aerogeneradores en nueve municipios de la provincia de Teruel, y supone una inversión que supera los 1.000 millones de euros. Fue impulsado por Forestalia y, tras recibir la autorización ambiental del Consejo de Ministros, ahora pertenece al fondo danés CIP.

Forestalia recibió la declaración de impacto ambiental positiva por el Consejo de Ministros en 2024. Pese a que tenía previsto comenzar las obras en el primer trimestre de 2025, todavía no han comenzado por la falta de algunos permisos de construcción.

Su aprobación generó gran polémica en Teruel por su impacto con una zona de especial delicadeza paisajística.

Además, el juez exige también la información sobre otros dos proyectos de Forestalia: L´Eliana y Begués.

L´Eliana es un clúster de 18 centrales eólicos y 3 fotovoltaicas en las provincias de Teruel, Castellón y Valencia. Forestalia obtuvo la declaración de impacto ambiental favorable, pero el proyecto decayó al vencer el plazo máximo de 31 meses desde la obtención del permiso de acceso y conexión.

Mientras, Begués incluía 4 centrales eólicas y 1 fotovoltaica en Teruel y Zaragoza, junto a la infraestructura de evacuación necesaria para llevar la energía hasta Barcelona.

El juez toma esta decisión tras una solicitud del Gobierno de Aragón, personado en el caso como acusación particular desde el pasado mes de marzo, al entender que los hechos que se investigan son "muy graves y preocupantes".

Así, considera el magistrado que es “razonable” que se incluya la tramitación completa y resoluciones que se han dictado en cada uno de esos expedientes administrativos.