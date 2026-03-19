Opdenergy alude a un error administrativo del Inaga el paso de "desfavorable" a "compatible" en una declaración ambiental

Opdenergy achaca a un error administrativo y material del Inaga que un mismo parque solar pasara de tener una declaración ambiental “desfavorable” a “compatible” en el mismo día. La empresa asegura que únicamente tiene constancia del segundo informe e incluso desconocen cómo se formuló el primer texto.

Se trata de un parque solar que se ha levantado en Cañada Vellida, un pueblo de unos 40 habitantes en Teruel. Promovida por OPDE, ha supuesto una inversión de 40 millones de euros e iba a generar 97.344 Mwh/año, el equivalente a la emisión de unas 560 toneladas de CO2 a la atmósfera.

La circunstancia que rodea esta declaración ambiental es que el mismo día se formuló una declaración de impacto ambiental negativa y positiva, dando la circunstancia de que, además, se firmó en la víspera del Día del Pilar, el 11 de octubre de 2018.

La empresa entiende que se trata de un mero error material del Inaga, ya que ellos únicamente recibieron la declaración ambiental positiva, y no tuvieron constancia del texto desfavorable hasta que no salió en el BOA el 15 de noviembre, que después fue corregido.

La compañía muestra total tranquilidad con el trabajo que han desarrollado y afirman tener la conciencia tranquila, alejándose de cualquier situación relacionada con Forestalia y la trama que investiga la Guardia Civil.

"OPDE subraya la existencia de un error material, tal y como se recoge en la resolución del INAGA publicada en el BOA el día 22 de noviembre de 2018. La compañía recibió la correspondiente notificación en el marco del trámite de audiencia establecido en la Ley 11/2014 de Prevención Ambiental de Aragón, con la resolución final del proyecto para su conocimiento, cuyo texto se corresponde íntegramente con la resolución publicada el día 22. OPDE desea poner de manifiesto su pleno respeto por la tramitación administrativa realizada por el Inaga, así como por la corrección técnica y procedimental del expediente gestionado", exponen desde la empresa.