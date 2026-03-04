Así ha quedado el nuevo parque de Teruel tras una inversión de 37.000 euros: "Aquí vienen muchas familias"

El Ayuntamiento de Teruel, a través de la Concejalía de Parques y Jardines, ha finalizado la reforma integral del parque infantil de La Estrella, en el barrio del Ensanche, una actuación en la que se ha invertido 37.000 euros y que ha permitido modernizar y mejorar de forma significativa este espacio de ocio infantil.

Los trabajos han consistido en la instalación de un nuevo suelo de caucho sobre una superficie de 256 metros cuadrados, con el objetivo de reforzar la seguridad de los menores. Para ello, previamente se ha procedido a la nivelación del terreno y al vertido de una base de hormigón que garantiza la estabilidad y durabilidad del pavimento.

Además, se han incorporado nuevos elementos, entre ellos dos juegos infantiles, dos muelles y nuevos columpios, así como la reforma del castillo de madera ya existente, dotando al parque de mayores atractivos y mejores condiciones para el disfrute de los niños y niñas.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la concejal de Parques y Jardines, María Pilar Sánchez, han visitado el parque para comprobar el resultado de la actuación y el buen funcionamiento de las instalaciones.

Durante la visita, la alcaldesa ha destacado que "el parque de La Estrella es un espacio muy frecuentado por las familias, ya que se encuentra en una de las zonas con mayor población de la ciudad, y era prioritario actuar para garantizar la seguridad y mejorar las instalaciones".

Asimismo, ha subrayado que desde el Ayuntamiento se trabaja para que todos los parques infantiles de Teruel estén en condiciones óptimas, no solo por seguridad, sino también para que los niños puedan disfrutar de ellos como lugar de juego, encuentro y convivencia.

Emma Buj también ha querido hacer un llamamiento a la responsabilidad y colaboración ciudadana. "Mantener en buen estado estas instalaciones es tarea de todos y por ese motivo pedimos a los vecinos que cuiden los juegos y el mobiliario para que puedan conservarse en perfecto estado de uso y sigan siendo un espacio seguro y agradable para los más pequeños durante muchos años".

Esta intervención se suma a las actuaciones realizadas el pasado año, cuando el Ayuntamiento invirtió 15.000 euros en el acondicionamiento de diferentes parques infantiles de la ciudad con el objetivo de reforzar la seguridad y fomentar el divertimento de los más pequeños.

En total, se llevaron a cabo 12 actuaciones de renovación o reparación del caucho en parques ubicados en la urbanización Laguía, bajo los viaductos, en el parque junto al Archivo, en Botánicos, Los Fueros, calle Jaca, Beato Joaquín Royo, calle Luis Buñuel, junto al centro de salud del Ensanche, Polígono Sur y en la Glorieta.

Asimismo, y como parte del compromiso del consistorio con la accesibilidad y la inclusión, en las diferentes actuaciones se han incorporado elementos adaptados, dentro del plan municipal de mantenimiento y renovación de las zonas verdes y espacios públicos de la ciudad.