La subasta de la trufa negra de Teruel recauda 15.000 euros en Madrid Fusión: se destinarán a los afectados de Adamuz

La esperada subasta de la Trufa Negra de Teruel ha recaudado 15.000 euros en Madrid Fusión, consolidándose como uno de los actos más emblemáticos del certamen y reafirmando el papel de Teruel como territorio de referencia mundial de la Tuber melanosporum.

La puja solidaria, celebrada en el escenario Madrid Fusión Experience este martes, ha contado con dos piezas extraordinarias donadas por la Asociación de Truficulturores de Teruel (Atruter) —una de más de 500 gramos y otra superior a los 400— y ha destinado íntegramente su recaudación a los afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Organizada por la Diputación Provincial de Teruel, la Cámara de Comercio de Teruel, la Asociación de Truficultores de la Provincia de Teruel y la Cofradía Gastronómica de la Trufa Negra de Teruel, la subasta ha vuelto a reunir a chefs, profesionales del sector, prensa especializada y prescriptores gastronómicos. En la edición anterior se alcanzaron 16.000 euros, destinados entonces a las víctimas de la DANA.

Durante el acto se ha nombrado embajadora de la Trufa Negra de Teruel a la actriz y presentadora aragonesa Itziar Miranda, que se suma así a una nómina de referentes del sector entre los que figuran Joan Roca o José Carlos Capel. Su designación contribuirá a reforzar la proyección nacional del producto y del territorio.

La subasta se enmarca dentro de la participación de Aragón como Comunidad Autónoma invitada en la 24ª edición de Madrid Fusión, donde la trufa ha ejercido de hilo conductor de una programación que combina producto, territorio e innovación. La provincia está representada por siete empresas agroalimentarias, dentro del stand del Gobierno de Aragón en un espacio que da visibilidad a un total de 21 empresas aragonesas.

La provincia ha vuelto a ser protagonista este martes en la Sala VIP del congreso con un desayuno para 400 profesionales del sector, acompañado de dulces tradicionales como suspiros de amante y pastas artesanas. En el almuerzo se han servido dos tapas maridadas con vino y cava turolense: Texturas de Jamón D.O. Teruel y Carpaccio de esturión con trufa.

La directora general de Innovación y Promoción Alimentaria del Gobierno de Aragón, Amparo Cuellar, ha señalado que “Aragón es el mayor productor de trufa del mundo y esta producción se concentra principalmente en la provincia de Teruel, de donde sale cerca del 80% de la trufa negra a nivel mundial, lo que nos sitúa como líderes absolutos de este producto”.

Cuéllar ha puesto en valor además el momento óptimo de consumo del hongo más apreciado de la gastronomía: “nos encontramos en el mejor momento de la temporada, cuando la trufa alcanza su máximo aroma y sus mejores cualidades organolépticas, entre finales de enero y principios de febrero.

Para Cuéllar, la trufa negra representa “el diamante negro de la gastronomía, un producto único que forma parte de los platos más emblemáticos de la alta cocina durante el invierno y que actúa como embajador del territorio allí donde se presenta”.

Con esta acción, Aragón pone en valor la diversidad de su despensa, desde el Pirineo hasta el Maestrazgo y el Matarraña, desde las huertas del Cinca Medio a los secanos del Bajo Aragón, reforzando el vínculo entre territorio, producto y alta gastronomía en uno de los escaparates más influyentes del mundo.