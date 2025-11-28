Motorland pone a la venta las entradas para el Gran Premio de MotoGP 2026 con una promoción exclusiva

El Black Friday llega a MotorLand Aragón con una oferta inigualable, vivir dos mundiales con una misma entrada. El complejo bajoaragonés arranca con la apertura de entradas para el Gran Premio de Aragón de 2026 hoy a las 13.00 horas con una increíble oportunidad, los más rápidos en adquirir su entrada de tribuna tendrán también acceso con la misma al Campeonato del Mundo de WorldSBK.



Esta oferta es limitada y estará activa mientras haya existencias, una vez se acaben, la entrada adquirida será solamente de MotoGP y no habrá ningún cambio de precio, salvo los habituales por finalización de tramo de preventa. Este primer tramo finalizará el 25 de mayo de 2026.

Entradas disponibles para MotoGP

Grada 1 (1A, 1B y 1C): visión de la salida, la entrada a meta, la parrilla y la primera frenada, además de la vista a los boxes. Los precios oscilan entre 95€ y 125€ tarifa normal y 45€/60€ senior/infantil).

Gradas 3B y 3C: situadas frente al emblemático muro, las chicanes y la entrada a la recta de atrás. El precio es de 115€ y de 55€ senior/infantil.



Grada 7: el “curvone” final de entrada a meta, se trata de una larga curva a izquierda en subida que “lanza” a los pilotos hacia recta de meta. Su precio es de 115€ y de 55€ senior/infantil.

Pelouse 4 y Pelouse 6: el mejor ambiente. Entrada global por 55€ para moverte por ambas y gratuita para senior e infantil. Además, se incorporará una entrada solo de domingo por 50€, disponible únicamente el fin de semana del Gran Premio.

WorldSBK en Alcañiz

El certamen de motos derivadas de serie realizará su cita del 29 al 31 de mayo de 2026. Se trata de un fin de semana en el que los amantes del motociclismo pueden disfrutar de nombres como Álvaro Bautista, Nicolò Bulega o Miguel Oliveira con disponibilidad de las gradas 1, 3 y paddock.

Es decir, el público puede acceder al paddock donde se encuentran con los pilotos y ver de cerca cómo funciona un mundial de motociclismo desde dentro.



A nivel deportivo, WorldSBK estrenará en 2026 su nueva categoría Sportbike, que se une a Supersport y a la categoría reina de Superbike en un fin de semana plagado de carreras desde el sábado. Todo ello en un circuito como MotorLand Aragón en el que las carreras siempre son reñidas y en el que se puede disfrutar de experiencias como la Fan Bike Parade, la vuelta en moto al trazado; el escenario del Paddock Show o la llegada de los ganadores en la Victory Lane.

