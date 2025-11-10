Teruel urge a Pedro Sánchez el incremento de las ayudas al funcionamiento: "Es un derecho que nos ha dado la UE"

Concentración para reclamar que las ayudas de funcionamiento se incrementen hasta el 20% Antonio Garcia EFE

Convocados por las asociaciones de empresarios, Teruel se ha manifestado este lunes ante la sede del Ministerio de Hacienda para exigir el incremento de las ayudas al funcionamiento. Son subvenciones de la Seguridad Social que pueden bonificar hasta el 20% de los costes laborales de las empresas ubicadas en zonas despobladas, en concreto, en Teruel, Cuenca y Soria, pero ahora apenas se aplica el 1% por parte del Gobierno de España.

Los empresarios urgen estas ayudas, ratificadas en 2021 por la Comisión Europea, para “sobrevivir” en el medio rural, ya que, dicen, competir en estas zonas es “muy difícil” y una “desventaja competitiva” frente a otras regiones.

Según los datos de los empresarios, una empresa podría ahorrar hasta 6.000 euros por trabajador en costes laborales.

“Esto es un derecho que nos ha dado la Unión Europea, votado por 27 países, y que, si no lo aprovechamos hasta 2027, tendremos una gran pérdida”, ha subrayado Antonio Santaisabel, presidente de la Cámara de Comercio de Teruel.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, ha representado al Gobierno de Aragón en esta concentración, exigiendo una reunión con el Ministerio para incrementar estas ayudas.

“Tenemos la obligación de decirle al Gobierno de España, que tiene autorización de la Unión Europea, que no debe conformarse con un 1%”, ha expuesto.

El PSOE de Teruel no ha participado en esta concentración y ha defendido que la aplicación actual ya ha supuesto un ahorro de unos 37 millones de euros, incluyendo las bonificaciones a los autónomos.

“Yo no digo si es poco o es mucho, pero por lo menos es, porque hasta ahora no había ninguna ayuda”, ha dicho el secretario general del PSOE de Teruel, Rafael Guía, afeando discursos que pretenden negar su propia existencia.

El presidente del PAR, Alberto Izquierdo, ha animado a todos los partidos políticos y a sus representantes aragoneses en el Congreso de los Diputados “a ser valientes” y a “firmar un compromiso para que las ayudas lleguen al 20% el año que viene” y, si no es así, “que voten en contra de todas las decisiones del Gobierno de España hasta que no se aplique esta medida”.

Uno de ellos, el diputado de CHA en Sumar, Jorge Pueyo, cree que el PSOE ha “desaprovechado” la oportunidad al “conformarse con reducir solo el 1,38% y favorecer a los autónomos solo en 2023”. “Fue una medida timorata, cicatera y cobarde, que no ha logrado resultados en estas tres provincias que son el paradigma del desafío demográfico que amenaza a los territorios del interior peninsular”, afirmaba el pasado sábado.

Desde Teruel Existe han defendido que fueron sus negociaciones con Pedro Sánchez las que permitieron que se incluyeran en el Presupuesto de 2022, por lo que urgen que se apliquen a la totalidad. “Sin ayudas al funcionamiento de empresas en provincias despobladas, no habrá repoblación”, defienden desde la formación.