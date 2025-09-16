Pedro García Aguado (56) educador social: "La culpa no es de las redes sociales, son las familias las que dan el móvil"

El experto en violencia filio-parental, técnico en prevención del consumo de drogas y comunicador, Pedro García Aguado, y la periodista Mar Cabra, premio Pulitzer y cofundadora de The Self Investigation, han sido los protagonistas de la sesión de la tarde del VII Curso Nacional de Periodismo Especializado de Alcañiz.

Ambos han puesto el acento en los riesgos de la hiperconexión y en la necesidad de prevenir las adicciones, desde la educación en el hogar hasta la transformación de los entornos laborales.

García Aguado ha advertido de que “muchas adicciones son una huida del dolor, un anestésico que se gesta desde la infancia”, afirma. Ha recordado que las redes sociales están diseñadas para generar dinero a aquellas empresas que las han creado.

Pedro García Aguado, educador social en Alcañiz.

Sin embargo, ha matizado que la responsabilidad última recae en las familias: “Las familias son las que ponen un smartphone en las manos de los niños. Por ello los padres deben formarse, saber lo que ven sus hijos, e incluso comprender las cosas buenas que aportan las redes, que también las hay”, aclara.

El exdeportista ha explicado que la inmediatez digital está cambiando a los jóvenes: “Antes aprendíamos a esperar; ahora la satisfacción inmediata se ha convertido en una necesidad y muchos no saben gestionar la frustración”, señala.

Del conflicto al diálogo: ¿Qué impactos emocionales reciben nuestros jóvenes hoy en el entorno digital?*@pgaguado, experto en violencia filio parental:



“La culpa no es de las redes sociales: las familias son las que ponen un smartphone en las manos de los niños” (continúa) pic.twitter.com/2fWkw2UxKo — VII Curso de Periodismo Especializado de Alcañiz (@PeriodismoAlc) September 15, 2025

También ha defendido que el problema no son los videojuegos ni el alcohol, sino el mal uso y la falta de límites.

Por su parte, Mar Cabra ha compartido su experiencia personal tras sufrir burnout: “Me di cuenta de que había acumulado demasiado estrés durante demasiado tiempo y me había olvidado de mí durante el proceso”, explica.

La periodista ha insistido en que “eres más importante que tu trabajo. Si no estamos bien, no podemos ser buenos en nuestro trabajo”, subraya.

Ha alertado de que la salud mental es “una epidemia silenciosa” en el periodismo: casi tres de cada cuatro profesionales la perciben como un problema grave o muy grave, advierte. Frente a ello, ha defendido la prevención y el cambio cultural en las redacciones: formar a directivos, respetar la desconexión y preguntar más a menudo “qué tal estás”, propone.

“Nosotros podemos poner límites a la gestión digital. Hay cosas que no podemos controlar, pero sí podemos controlar el estar bien nosotros mismos, y eso lo podemos conseguir evitando la sobreestimulación con la tecnología”, ha explicado.

Mirada al futuro: innovación y salud

La jornada también ha contado con la mesa redonda “Hablemos del futuro. Innovación, intrusismo y transferencia social desde la educación”, en la que han participado Carmen Marta Lazo (vicerrectora de Comunicación de la Universidad de Zaragoza), José Alberto García Avilés (catedrático de la Universidad Miguel Hernández y autor de Águilas y colibríes) y Yolanda López del Hoyo (catedrática de Psicología en la Universidad de Zaragoza), moderados por la periodista Gema Romero.

Marta Lazo ha presentado el modelo TRIC, que ayuda a los jóvenes a desarrollar habilidades para la vida como la empatía, la gestión de emociones o la toma de decisiones.

Mesa redonda del curso de periodismo en Alcañiz.

Por su parte, García Avilés ha resumido tres claves para el futuro de las redacciones “Preguntar qué tal estás, respetar la desconexión y formar a los directivos”, señala.

López del Hoyo ha incidido en la importancia del lenguaje en salud mental: “No se puede hablar de ludópata o adicto, sino de personas que sufren daños del juego”, ha concluido.