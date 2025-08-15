Alerta en Alcañiz (Teruel): detectan un peligroso tipo de avispa y piden ayuda ciudadana para encontrar los nidos

En las últimas semanas, varios apicultores de Alcañiz (Teruel) han detectado ejemplares de avispa asiática (vespa velutina), una especie invasora que amenaza gravemente a las abejas y a otros insectos polinizadores.

El hallazgo se ha comunicado al Guarda de Montes del Ayuntamiento y a los Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón. Ambos organismos han lanzado un llamamiento urgente a la ciudadanía para ayudar a localizar los posibles nidos en la zona.

Avispa asiática en Teruel

Se han encontrado varios ejemplares de avispa asiática en el término municipal de Alcañiz. Esta especie, originaria de Asia, se alimenta principalmente de abejas y otros insectos que desempeñan un papel clave en la polinización de cultivos y plantas silvestres. Su expansión representa un serio peligro para la apicultura y para el equilibrio natural del Bajo Aragón.

Los primeros avisos han llegado de la mano de apicultores locales. Posteriormente, el personal municipal y los agentes medioambientales han confirmado la presencia de la especie.

Los hallazgos se han producido en las últimas semanas en diferentes puntos del municipio de Alcañiz y sus alrededores. El riesgo de expansión es alto en este periodo del año, cuando las colonias de avispa asiática están más activas.

La avispa asiática es más grande que las avispas autóctonas y extremadamente voraz: una sola colmena puede ser arrasada en pocos días. Además, sus nidos, que pueden alcanzar hasta 80 centímetros de diámetro y presentan una abertura lateral, suelen situarse en zonas altas de árboles o estructuras, lo que dificulta su detección.

Desde el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón solicitan que cualquier vecino que vea un nido sospechoso lo comunique de inmediato al Guarda de Montes o a los Agentes de Protección de la Naturaleza.

Es importante no manipular ni intentar destruir el nido por cuenta propia, ya que estas avispas pueden resultar peligrosas.

Para reforzar la vigilancia, el concejal de Medio Ambiente, Ramiro Domínguez, ha anunciado la incorporación de un dron municipal que ayudará a localizar nidos en zonas de difícil acceso: "pedimos la colaboración ciudadana para localizar los nidos de esta avispa y por parte del Área de Medio Ambiente, vamos a incrementar los medios de vigilancia del monte incorporando un dron que podrá sumarse a este tipo de tareas" ha detallado.

Cómo identificar la avispa asiática

Desde el Ayuntamiento de Alcañiz se han difundido guías visuales para ayudar a diferenciar la avispa asiática de otras especies autóctonas que no representan ningún peligro.