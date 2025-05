Nuevo frente entre Azcón y Sánchez: hasta 13 pueblos turolenses se quedarían sin el autobús de Madrid a Valencia

Alba, Cella, Santa Eulalia, Singra, Torrelacárcel, Torremocha de Jiloca, Villafranca del Campo, Villarquemado, Libros, Villastar, Villel, La Puebla de Valverde y Sarrión. Son los 13 municipios que podrían perder el servicio de autobús incluido entre la línea que va de Madrid a Valencia, según las primeras previsiones del Ministerio de Transportes, de forma que únicamente quedarían Monreal del Campo, Teruel ciudad y Venta del Aire con parada.

Ante ello, el Gobierno de Aragón va a preparar una serie de alegaciones con la prioridad de mantener las paradas en los 13 municipios o, en su caso, exigir una compensación económica para poder ofrecer un servicio alternativo que los conecte con las tres localidades donde sí parará el autobús.

De hecho, para minimizar los efectos, el Gobierno aragonés plantea una alternativa para “minimizar el daño causado”, como establecer unas paradas “a demanda” para cuando un usuario necesite el servicio. “Es una posible solución que no penalizaría al modelo que prevé el Estado. Operar con servicios a demanda no penalizaría los tiempos y habilitaría la posibilidad de que continuaran manteniendo el acceso al servicio”, ha apuntado el director general de Transportes, David Sánchez.

Por el momento, desde el Departamento de Fomento reconocen contactos con el Ministerio de Óscar Puente, pero que no han versado sobre la configuración del servicio, rutas y paradas, sino sobre el nuevo mapa concesional que se está poniendo en marcha en el territorio. “Son cuestiones de carácter meramente técnico. No ha habido reunión para debatir el alcance de este recorte”, ha remarcado Sánchez.

Esta polémica forma parte del debate sobre el nuevo servicio de autobuses que prevé implantar el Gobierno central y la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que se inicia con este corredor entre Madrid y Valencia que transcurre por Teruel. En total, la reducción de paradas afectaría a 151 municipios en diversas líneas.

No obstante, desde el Gobierno aragonés desconocen los plazos en los que se irá poniendo en marcha este nuevo servicio. “No conocemos ni tenemos un cronograma claro sobre los corredores. El primer corredor aparece en información pública de manera aislada. No sé el motivo y si es una prueba piloto, o la previsión para sacar a información pública el resto de corredores”, ha añadido el director general de Transportes.