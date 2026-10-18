Cinco rescates en las montañas de Aragón en cuatro días: caídas, lesiones y senderistas agotados activan al GREIM

Las montañas de Huesca han vuelto a dejar varias intervenciones de rescate en los últimos días.

Entre el 14 y el 17 de octubre, la Guardia Civil auxilió a cinco personas en distintos puntos del Pirineo aragonés, en incidentes relacionados con caídas, lesiones y agotamiento durante actividades de montaña.

Los avisos se recibieron a través de la Sala de Emergencias del 112 SOS Aragón y fueron atendidos por los grupos de rescate e intervención en montaña (GREIM), con la participación de la Unidad Aérea de Huesca y personal sanitario del 061 en los casos que lo requirieron.

El primero de los sucesos tuvo lugar el 14 de octubre, cuando dos escaladores que recorrían la vía Anaya del pico Aspe, en el término municipal de Aísa, se vieron sorprendidos por una caída. Uno de ellos sufrió contusiones al golpearse contra las rocas.

El aviso se recibió a las 10.40 horas y hasta la zona se movilizaron el GREIM de Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061. Tras localizar a los dos hombres, fueron evacuados en helicóptero hasta la helisuperficie de Jaca, donde el herido fue transferido a una ambulancia para su traslado al hospital. Ambos, de 60 y 64 años, eran vecinos de Pamplona.

Al día siguiente, el 15 de octubre, los equipos tuvieron que intervenir de nuevo en el término municipal de Aísa. En esta ocasión, un senderista de 72 años, vecino de La Rioja, se quedó enriscado en la zona del valle de Chorrota y no pudo continuar la actividad.

El aviso llegó a las 11.00 horas y el GREIM de Jaca, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061 participaron en el operativo. Tras localizar al excursionista, fue evacuado en helicóptero hasta la helisuperficie de Jaca.

La siguiente intervención se produjo el 16 de octubre en el monte Oroel, en el término municipal de Jaca. Un corredor de montaña de 25 años, vecino de la comarca del Cinca Medio, sufrió una fractura de peroné tras tropezar y caer mientras realizaba actividad deportiva.

El aviso se recibió a las 12.10 horas. Efectivos del GREIM de Jaca y un médico del 061 acudieron al lugar en un vehículo oficial para atender al herido, que posteriormente fue trasladado en ambulancia al hospital de Jaca.

El sábado 17 de octubre se registraron otros dos rescates.

El primero tuvo lugar en el término municipal de Viacamp y Litera, donde un senderista de 48 años, vecino de la provincia de Lérida, se luxó la cadera tras resbalar.

El aviso se recibió a las 12.30 horas y movilizó al GREIM de Huesca, la Unidad Aérea y un médico del 061. Una vez localizado, el hombre fue evacuado en helicóptero hasta Viacamp y trasladado en ambulancia al hospital de Lérida.

Ese mismo día, a las 15.00 horas, dos senderistas de 35 años y vecinos de la comarca del Cinca Medio tuvieron que ser auxiliados en el ibón de Coronas, en el término municipal de Benasque. Ambos se encontraban agotados y no podían continuar la ruta.

Las cinco intervenciones vuelven a poner de manifiesto la importancia de adaptar las rutas a la preparación física.