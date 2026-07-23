El Festival Vino Somontano programa una segunda función de «Cleptómago» ante el éxito de ventas

El nuevo pase tendrá lugar el sábado, 1 de agosto, a las 22.30 horas.

El Festival Vino Somontano ha decidido ampliar la programación del espectáculo "Cleptómago", del ilusionista Shado, con una segunda función tras el éxito de venta de entradas para el primer pase.

La nueva representación tendrá lugar el sábado 1 de agosto a las 22.30 horas en el Centro de Congresos de Barbastro. El primer pase está previsto el mismo día a las 20.00 horas.

Las entradas, con un precio de 25 euros y asiento numerado, ya están disponibles a través de la web de la Denominación de Origen Somontano.

Con esta incorporación, el ciclo de espectáculos del Festival Vino Somontano queda integrado por "Así se baila el tango", de La Porteña, el 30 de julio; "Gool", la última producción de Yllana, el 31 de julio; y las dos funciones de "Cleptómago", el 1 de agosto.

Un ilusionista con proyección nacional

Shado se ha dado a conocer por sus apariciones en programas de televisión como "Got Talent", donde sorprendió al jurado encabezado por Risto Mejide. Además, ha participado en otros espacios de entretenimiento como "Viva la vida", "Cazamariposas" o "Gran Hermano VIP".

Su espectáculo «Cleptómago» combina magia de cerca, mentalismo y técnicas de "pickpocket" para crear una propuesta interactiva en la que el público forma parte de la experiencia. El montaje juega con la sorpresa y la percepción, convirtiendo lo cotidiano en aparentemente imposible.

Premio Nacional de Magia en la categoría de Invención, Shado ha desarrollado una trayectoria que combina sus actuaciones sobre los escenarios con una destacada presencia en redes sociales, donde reúne millones de seguidores y acumula más de cien millones de visualizaciones de sus vídeos.

La organización confía en que la apertura de esta segunda función permita responder a la elevada demanda de entradas y facilite que más espectadores puedan asistir a uno de los espectáculos más esperados de la programación cultural del Festival Vino Somontano.