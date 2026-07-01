El MNAC se abre a devolver las pinturas profanas a Sijena en agosto y el Gobierno de Aragón pide garantías y supervisión

El MNAC ha trasladado al Gobierno de Aragón su voluntad de devolver las pinturas profanas al Monasterio de Sijena durante el próximo mes de agosto. Para ello, pretende iniciar su desmontaje el próximo 6 de julio.

Sin embargo, esta celeridad tampoco convence al Gobierno aragonés, que ha reclamado, en otro escrito, toda la información técnica necesaria para proceder a su desmontaje con las garantías suficientes.

Así lo ha comunicado la vicepresidenta y consejera de Cultura, Mar Vaquero, tras reunirse en el propio Monasterio de Sijena con la empresa adjudicataria de los trabajos de desmontaje y traslado de estas pinturas profanas.

“Es una empresa que nos da muchísima tranquilidad. Hemos podido comprobar la gran solvencia y la gran reputación que tiene en este tipo de trabajos y nos hemos reunido para que puedan conocer cuál es el espacio en el que vamos a trabajar para poder reponer las obras profanas”, ha explicado Vaquero.

Sin embargo, desde la consejería remarcan al MNAC que esta operación de traslado requiere la intervención y supervisión de los técnicos del Gobierno, al tratarse de “patrimonio cultural de Aragón”.

En concreto, esas labores serían competencia de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Huesca, que tendría que evaluar, supervisar y autorizar que ese desmontaje y el transporte se pueda llevar a cabo en óptimas condiciones.

Esa Comisión Provincial se reunirá el 28 de julio, por lo que demandan que, antes del día 10, puedan tener disponible toda la documentación del proyecto técnico.

“Esos bienes son, en estos momentos, patrimonio cultural de Aragón y, por lo tanto, es obligado que exista una supervisión e intervención administrativa del Gobierno de Aragón por el órgano competente, que es la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Huesca”, ha remarcado Vaquero.

Distinto camino que las pinturas murales

Estas pinturas profanas llevan un camino distinto que las murales de la sala capitular. Se trata de un conjunto histórico de frescos medievales datados hacia el año 1200, que decoraban los muros del Real Monasterio de Sijena.

Durante la Guerra Civil, el Monasterio sufrió un devastador incendio en 1936 que destruyó gran parte del recinto. Para salvarlas, fueron arrancadas de los muros y trasladadas a Cataluña. Tras años de largos litigios judiciales, ya existe una sentencia firme del Tribunal Supremo que ordena su devolución a su lugar de origen en Aragón.

En el caso de las pinturas murales de la sala capitular, el MNAC tiene de plazo hasta mayo de 2027 para efectuar su traslado, pero desde el Gobierno aragonés exigen información clara y precisa sobre los trabajos que se están desarrollando para cumplir las sentencias.

“Esas pinturas murales tienen también que llegar. Van pasando las semanas, desde el plazo establecido por el juzgado de Huesca, pero todavía no sabemos nada. Ahí es donde queremos también hacer una advertencia”, ha añadido Vaquero.