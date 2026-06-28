Isaac Claver, elegido como presidente del PP de Huesca: "El objetivo no solo es vencer, sino convencer"

Isaac Claver, actual presidente de la Diputación Provincial de Huesca y alcalde de Monzón, ha sido elegido este domingo como nuevo líder provincial del Partido Popular en Huesca. Su nombramiento se ha producido en el marco del XIV Congreso Provincial de la formación, donde ha contado con un respaldo prácticamente unánime por parte de alcaldes, concejales y afiliados del Alto Aragón, tomando así el relevo de Gerardo Oliván.

En su intervención ante los compromisarios, Claver ha apelado a la movilización interna del partido, animando a sus compañeros a que se "enchufen a la ilusión" con el objetivo de consolidar un PP "moderno y dinámico, con hambre y cercano, que viva en ruta permanente, pueblo a pueblo".

A sus 37 años, el nuevo dirigente ha presentado un proyecto político basado en la "ilusión", un valor que, según ha explicado, debe servir para "compartir y transmitir". Bajo esta premisa, se ha mostrado convencido de que "si los ciudadanos nos conocen como somos, nos darán su confianza en forma de voto".

Claver ha insistido en la necesidad de trasladar "pueblo a pueblo" el "ADN" del Partido Popular, que ha definido como una combinación de cercanía, humildad, esfuerzo, compromiso y trabajo".

Durante su discurso, también ha defendido la importancia de combinar ambición y autocrítica dentro de la organización: "Quiero un partido que tenga hambre, que tenga ganas, pero que tenga humildad también para saber reconocer los errores". En este sentido, ha subrayado que el partido debe entenderse como una estructura "en ruta permanente", ya que, en sus palabras, "la cercanía es la base de la empatía".

El nuevo presidente provincial ha puesto el foco en la importancia del contacto directo con los ciudadanos para detectar sus necesidades y reivindicar proyectos pendientes en la provincia. Entre ellos, ha citado infraestructuras viarias aún sin finalizar por parte del Estado, así como la colaboración con el Ejecutivo autonómico en ámbitos como la educación rural, la vivienda, la recuperación del patrimonio, la conexión entre los valles de Chistau y Benasque o la facultad de Medicina.

Asimismo, ha destacado que esta actitud de escucha activa y trabajo constante nace de la confianza en "el potencial" del Alto Aragón, un impulso que, a su juicio, debe reforzarse con la implicación de las distintas estructuras del partido a nivel local, comarcal, provincial y autonómico.

Impulso a la formación interna

En otro momento de su intervención, Claver ha apostado por reforzar la capacitación de cargos públicos del partido. En concreto, ha señalado la conveniencia de "formar" a alcaldes y concejales tanto en cuestiones básicas como en áreas emergentes como la digitalización y la inteligencia artificial, recordando que "porque nadie nace aprendido".

En esta línea, ha defendido un modelo de organización actualizado: "Queremos un partido moderno, dinámico, activo, un partido que mire al futuro y que esa innovación también llegue a nuestra organización. Y porque queremos comunicar para dar a conocer". Según ha añadido, existe margen de mejora en la visibilidad del trabajo institucional: "aquello que no se comunica no se conoce y en ocasiones no se comunica todo el grandísimo trabajo que los alcaldes y concejales lleváis a cabo en vuestros pueblos".

Azcón reconoce a Gerardo Oliván

Claver ha sido respaldado por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que ha reconocido su capacidad de trabajo para liderar el partido en la provincia de Huesca, y ha comparado su mayoría absoluta en Monzón, habitual bastión socialista, con la de Juanma Moreno en Andalucía.

Igualmente, Azcón ha puesto en valor el esfuerzo realizado por Gerardo Oliván durante casi década y media al frente de la formación, y ha anunciado que le tiene reservado un alto cargo en el PP aragonés tras el Congreso Regional, que se celebrará después del verano.