La Guardia Civil suma 13 rescates en una nueva intensa semana de trabajo en el Pirineo aragonés

Rescate de un montañero en el Paso de los Sarrios (Fanlo) Guardia Civil

Nueva semana intensa de rescates para el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil. A lo largo de los siete días han sumado 13 rescates, los cuales en su mayoría se han concentrado en el fin de semana. Solo el sábado llegaron a acumular cinco rescates en menos de cuatro horas en diferentes puntos del Pirineo.

Así, durante el sábado 13 de junio tuvieron que actuar para el rescate de una mujer de 54 años que se había fracturado la muñeca tras caer mientras hacía senderismo en Fajas de Mascún (Bierge).

El día avanzó con el rescate de dos senderistas en diferentes intervenciones por una caída que les había ocasionado un esguince de rodilla y otro de tobillo, respectivamente. En ambas ocasiones fueron evacuados en helicóptero.

Hasta el Hospital de Jaca tuvieron que trasladar tras ser rescatado a un hombre de 59 años al sufrir una luxación de hombro tras caerse a diferente nivel en el Ibón de Íserias (Canfranc).

Por último, acabaron el sábado con el rescate de un montañero de 46 años que se había caído en el descenso del Paso de los Sarrios-Brecha de Rolando ocasionándole policontusiones.

A este sábado intenso le ha acompañado un domingo con alta actividad también con tres rescates. Uno de ellos a una mujer de 65 años que mientras caminaba por el camino de Lanuza tropezó luxándose el dedo de una mano.

Poco después se activó el Greim ante la caída vertical de una barranquista en el barranco de Forronias (Panticosa). A causa de la caída había sufrido una luxación en el tobillo y fue trasladada en helicóptero hasta el Hospital San Jorge de Huesca.

Para finalizar la jornada, el equipo de rescate de la Guardia Civil evacuó a un senderista enriscado que no podía continuar en el pico La Tuca de Culebras (Benasque).

Cinco rescates entre semana

Además de los producidos en fin de semana, el resto de días también se mantuvo la actividad. El lunes se produjo el rescate de un montañero que tras tropezarse en el Pico Posets se clavó el crampón en el gemelo.

Así, hasta el jueves no vuelven a producirse intervenciones hasta el rescate de un montañero francés que se tropezó en el Parque Natural de Ordesa y Monteperdido sufriendo cortes en las piernas.

El viernes tuvieron que rescatar a un montañero belga tras sufrir una fractura de tobillo, a un senderista con policontusiones tras caerse y otro montañero por esguince de rodilla. Todos ellos fueron evacuados por el helicóptero del Greim.