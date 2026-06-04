La Diputación Provincial de Huesca reconoce la labor de más de 200 profesionales del sector de la aventura

La Diputación Provincial de Huesca ha reconocido a más de 200 profesionales del sector de la aventura en un acto en la bodega SOMMOS.

De esta manera ha querido compartir con el sector de la aventura los galardones recibidos por la marca turística “Tu Provincia Huesca La Magia”, que en 2025 fue reconocida como mejor destino de aventura de Europa y como mejor destino regional de aventura del mundo en los World Travel Awards.

Durante el acto, la Diputación ha entregado a las empresas de turismo activo una réplica del premio mundial al mejor destino regional de turismo de aventura del mundo realizada en impresión 3D.

Con este gesto, la institución provincial ha querido que el reconocimiento pueda estar también en las empresas, establecimientos y espacios desde los que cada día se construye la oferta de aventura de la provincia.

Al evento han acudido el diputado delegado de Turismo de la DPH, Sergio Serra; el presidente de TDA (Turismo Deportivo de Aragón), Eduard Jubert; y el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver.

Claver ha señalado que “este premio lleva el nombre de Huesca al mundo, pero pertenece al sector. La provincia no se ha convertido en referente por una campaña puntual, sino por décadas de trabajo de quienes han creído en nuestra tierra, en la calidad y en la aventura como una oportunidad para nuestros pueblos”.

Además, ha querido añadir que “este premio no es una meta, sino un impulso para seguir demostrando que desde nuestros pueblos podemos liderar la aventura del mundo”.

Por su parte el diputado de Turismo, Sergio Serra, ha subrayado que “este reconocimiento no se entiende sin las empresas, los guías, los alojamientos, la hostelería y todas las personas que convertís nuestros ríos, montañas, senderos, barrancos y espacios naturales en experiencias seguras, profesionales y memorables”.

Serra ha recordado que, desde el inicio de la legislatura, “la Diputación ha situado el turismo activo y de aventura en el centro de su estrategia turística, junto al MICE rural, la gastronomía y el cicloturismo”.

Eduard Jubert ha destacado que el galardón supone “una enorme satisfacción, pero también una responsabilidad para un sector que lleva décadas trabajando con profesionalidad, seguridad y conocimiento del territorio”.

El presidente de TDA ha afirmado que “Huesca no llega a este reconocimiento por casualidad, sino por un ecosistema de empresas, autónomos y guías que han hecho de la aventura una forma de dinamizar el medio rural y de generar experiencias de calidad durante todo el año”.

La DPH ha querido trasladar con este encuentro un mensaje de reconocimiento y gratitud al conjunto del sector turístico vinculado a la aventura. Un sector que ha convertido la geografía de la provincia en una oferta diversa, profesional y reconocida internacionalmente.