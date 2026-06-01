Susto en un instituto en Huesca: evacuan a 1.800 personas por una fuga de gas propano en la cocina del centro

Un pequeño susto se ha producido este lunes en el IES Pirámide de Huesca, que ha desencadenado el desalojo de 1.800 personas, entre ellas, docentes, alumnos y personal de Administración y Servicios.

La evacuación se ha producido tras notificarse una fuga de propano en las cocinas sobre el mediodía, coincidiendo con la hora de salida del centro. La fuga se ha detectado en una de las canalizaciones de los depósitos.

En primer lugar el personal de mantenimiento del IES ha cortado las llaves de paso y ventilado para localizar el punto exacto de fuga y a continuación ha dado aviso a los servicios de emergencia y a las autoridades.

Así, han intervenido en el operativo de evacuación efectivos de Policía Local y Nacional, Bomberos del Ayuntamiento de Huesca y de la Diputación Provincial, voluntarios de Protección Civil de la Comarca de la Hoya de Huesca y una ambulancia del 061, así como personal de REDEXIS.

El desalojo se ha desarrollado sin incidentes y sin que se haya registrado ninguna afección o daño personal.

A primera hora de esta tarde se ha revisado la instalación y recuperado el suministro con normalidad, lo que hace posible que se pueda retomar la actividad cotidiana del centro con seguridad.