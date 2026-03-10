El dúo humorístico Pantomima Full gana 3.000 euros de premio: "Han creado uno de los formatos más influyentes"

El sentido del humor es lo último que se tiene que perder, y Huesca lo reconoce. Así, el dúo humorístico Pantomima Full ha sido galardonado con el Premio Blasillo de Huesca, que se ofrece un año más, en el Congreso de Periodismo de Huesca, que celebra su XXVII edición.

Se trata del grupo formado por Alberto Casado y Rober Bodegas, quienes han creado “uno de los formatos humorísticos más influyentes del ecosistema digital español”, según ha destacado el acta del jurado.

El premio, impulsado por el Ayuntamiento de Huesca y dotado con 3.000 euros, distingue en esta ocasión a una de las iniciativas “más influyentes en España en la última década”, ya que han conseguido crear un “formato reconocible y ampliamente replicado en sketches breves y minimalistas centrados en arquetipos sociales”.

El jurado de esta edición, reunido en Zaragoza el 8 de marzo de 2026, ha acordado reconocer a Pantomima Full por utilizar un humor que funciona “casi como una forma de columnismo audiovisual”, con retratos satíricos que reflejan “con precisión” la cultura digital y el humor propio de las redes sociales.

Además, el jurado del XXIII Premio Blasillo de Huesca ha estado compuesto por Iván Rodríguez, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huesca; Jorge Orús, director de Comunicación del Ayuntamiento de Huesca; el ganador del Premio Blasillo 2025, Héctor García Barnés, y los periodistas Toño Fraguas y María Jesús Espinosa de los Monteros.

De este modo, el galardón se entregará el próximo 13 de marzo durante la clausura del Congreso de Periodismo de Huesca, que celebra su XXVII edición los días 12 y 13 de marzo en el Palacio de Congresos de la capital oscense.

Premio al talento y la creatividad digital

El Premio al Ingenio Español en Internet, Blasillo de Huesca, fue creado a propuesta de Antonio Fraguas para reconocer el talento y la creatividad en el ámbito digital. Como en otras ediciones, la concesión de este reconocimiento y la clausura del Congreso podrán seguirse también a través de streaming.

Además, a lo largo de sus veintitrés ediciones han recibido este reconocimiento autores y proyectos como Mariano Gistaín, Arcadi Espada, José Antonio Millán o Antonio Broto.

Por su parte, el Congreso de Periodismo de Huesca, cuyas inscripciones pueden realizarse a través de la página web oficial del evento, está organizado por la Asociación de Periodistas de Aragón y cuenta con el patrocinio del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Huesca, la Diputación Provincial de Huesca, Telefónica y Renfe, como tren oficial.

Humor nacido en internet

Pantomima Full es un dúo cómico que comenzó a publicar vídeos breves en internet en los que retratan perfiles, modas y comportamientos de la sociedad contemporánea con un estilo directo y sarcástico.

Aunque inicialmente sus sketches duraban apenas un minuto, con el tiempo han ampliado sus formatos y han trasladado su humor a otros espacios.

Además de su éxito en redes sociales como YouTube, Instagram o Facebook, el dúo ha llevado su trabajo al teatro con espectáculos como ‘Pantomima Full: Sketches en directo’, ‘En su cabeza era espectacular’ y ‘Pantomima Full: Hecho a mano’, con los que han girado por toda España y por ciudades europeas como Londres, Bruselas o Ámsterdam.

En octubre de 2025 estrenaron la serie ‘Entrepreneurs’ en Disney+, creada, escrita y protagonizada por ellos. También han presentado programas como ‘YU: No te pierdas nada’ en Europa FM o ‘CCN: Comedy Central News’ en Comedy Central, y han colaborado en espacios televisivos como Locomundo, La Resistencia y La Revuelta.