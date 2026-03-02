El Pirineo busca llenarse en el último mes de las estaciones de esquí: "El buen tiempo ha traído una avalancha de gente"

El buen tiempo le sonríe al Pirineo aragonés. Tras semanas en el que las borrascas se adueñaron de los valles perjudicando la circulación y la apertura de algunas pistas de esquí, el sol ha aparecido para disfrutar del gran momento que vive el deporte de invierno por excelencia.

Dos fines de semana consecutivos en los que el buen tiempo ha hecho que practicar esquí sea una bendición y una actividad que ha hecho que las estaciones disfruten de más de 200 kilómetros esquiables tras un invierno muy blanco.

Esto se ha traducido no solo en buenas noticias para las estaciones sino también para el turismo ya que cientos de personas han decidido poner rumbo al Pirineo para sacar el polvo a sus esquís y volver a coger la marca del moreno tan característico de estos deportistas.

"Ahora que el sol y el buen tiempo ha vuelto ha venido una avalancha de gente", confiesa Pedro Marco, vicepresidente de la Asociación de Turismo de Huesca.

Esto se ha traducido en que los valles, sobre todo, el que él maneja más que es el Valle de Aragón al ser propietario de dos hoteles en Jaca esté "mucho más animado".

Si bien este hotelero tiene que lamentar el inicio del mes que para ellos suponer su agosto particular. "Esperábamos que fuera muy bueno, pero el mal tiempo ha hecho que haya anulaciones de última hora", valora.

Una situación que ya tuvieron que sufrir en el mes de enero. Si bien valora el mes que se acaba de cerrar como un buen mes de afluencia.

El mes de marzo ya ha comenzado y aunque entre sus estimaciones no estaba que pudiera ser el mejor mes, miran hacia él con más esperanza.

"Suele ser más flojo, pero creemos que tendremos buenos datos de ocupación", señala. No es para menos ya que marzo también simboliza el último de la nieve en las estaciones de esquí.

El fin de la temporada está fijado con la Semana Santa, que este año se celebra del 2 al 5 de marzo. Será este último día cuando las pistas de esquí tienen previsto cerrar sus puertas tras semanas de récord.

348 kilómetros esquiables

El último fin de semana de febrero ha cerrado un mes en las pistas de esquí que deja un buen sabor de boca para lo que está por venir.

Tan solo estos últimos días, las estaciones de esquí del Pirineo aragonés sumaban más de 348 kilómetros esquiables. 177 en la estación Formigal Panticosa, 73 en Cerler del Grupo Aramon, mientras que 98 en la estación de Astún Candanchu.

Desde el Grupo Aramon señalan que se ha seguido este mes con "un intenso calendario deportivo" que ha venido acompañado estas últimas semanas y, en concreto, estos últimos días de "muy buenas condiciones de nieve y gran afluencia de esquiadores".

Desde el grupo enfatizan que además de las pruebas deportivas, una de sus insignias que está atrayendo a muchos esquiadores es la experiencia musical Marchica.

El sábado, la actuación de DJ Nano en Marchica supuso para Aramon "el broche a dos jornadas de intensa actividad en pistas y gran ambiente en las estaciones".