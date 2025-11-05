Formigal adelanta su apertura a final de mes: esta es la zona en la que se podrá esquiar desde el 29 de noviembre

Formigal se prepara ya para el inminente inicio de la temporada de esquí. El Grupo Aragón prevé recibir a los primeros esquiadores el último fin de semana de noviembre. A su disposición tendrán el área de debutantes de Sextas, una apertura anticipada que permitirá iniciarse en el deporte o comenzar la temporada de forma progresiva desde tan solo 19 euros.

Será el sábado 29 de noviembre, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. La apertura coincidirá con el Opening Marchica, el evento musical que marca el inicio del après-ski en el Pirineo.

Si el tiempo acompaña se habilitará tanto la estación del Valle de Tena como en el Valle de Benasque, mientras que en Javalambre y Valdelinares la apertura está prevista a partir del puente de la Constitución.

La apertura a finales de noviembre, dicen desde el Grupo, será posible gracias a la puesta en marcha de tres Snowfactories; sistemas capaces de generar nieve de forma autónoma incluso con temperaturas por encima de cero.

Aramón ha destinado más de 40 millones de euros a la renovación y ampliación de sus sistemas de innivación desde que se inició el plan la temporada pasada. Una inversión “histórica” posible gracias al apoyo del Gobierno de Aragón, a través del Plan Pirineos y de los fondos FITE.

Su presidente ejecutivo, Antonio Gericó, destaca que “la inversión en modernización, ampliación y adecuación tecnológica en las zonas más bajas de las estaciones no solo permite garantizar la seguridad y continuidad de la temporada, sino también ofrecer estabilidad al tejido empresarial y social de nuestros valles”.

En total, el Grupo cuenta más de 1.000 cañones nuevos instalados en sus estaciones, cuatro Snowfactories —tres en Formigal y una en Javalambre— y tres balsas de almacenamiento hídrico, que han permitido actuar en 80 kilómetros de pistas.

La tecnología Snowfactory se integra en el plan de modernización y sostenibilidad que Aramón viene desarrollando en los últimos años. Estas infraestructuras garantizan la continuidad de la actividad en las cotas más bajas de las estaciones durante la temporada y, por tanto, una mayor estabilidad que se ve reflejada en la economía de los valles donde el grupo opera.

La estrategia de innivación del Grupo se fundamenta en criterios de eficiencia hídrica y sostenibilidad ambiental, un modelo de gestión sostenible que, como subrayan, “contribuye a preservar los recursos naturales y a mantener la actividad turística en las comarcas de montaña, en línea con los objetivos de desarrollo responsable que Aramón ha integrado en su estrategia de futuro”.

Juan Magán en Marchica

Coincidiendo con la apertura de la zona de Sextas, el próximo sábado 29 de noviembre el espacio Marchica celebrará su esperado Opening de la mano del rey del Electro Latino.

La jornada contará con la actuación de Juan Magán, referente internacional del género electro latino, cuya música ha marcado la escena festiva en España y Latinoamérica durante más de una década. Reconocido por éxitos como Bailando por ahí, Verano Azul o No sigue modas, el DJ ha colaborado con artistas de talla internacional como Pitbull, Don Omar, Gente de Zona, Paulina Rubio, Sebastián Yatra y Belinda, entre otros. Su presencia en Marchica promete convertir la jornada en una experiencia inolvidable, reuniendo a esquiadores, residentes y amantes de la música en un entorno único, donde la nieve y el ritmo se fusionan.

El acceso será gratuito para abonos de temporada y residentes y el público general podrá acceder a la compra de entradas a través de la web.