Se queda enriscado con su perro en pleno Pirineo y tiene que ser rescatado en helicóptero por la Guardia Civil

Uno de los rescates de este fin de semana en el Pirineo oscense. Guardia Civil de Huesca

Un joven de 25 años vecino de Pamplona y su perro han tenido que ser rescatados este fin de semana por la Guardia Civil tras quedarse enriscados mientras hacían la subida al Pico Pondiellos, en el término municipal de Baños de Panticosa (Huesca).

Ocurrió a las 12.30 de este viernes y la operación obligó a movilizar al GREIM de Panticosa y a la Unidad Aérea de Huesca.

Tras localizar al montañero y a su animal de compañía, ambos fueron evacuados y trasladados en la aeronave hasta la localidad de Baños de Panticosa, donde se encontraba su vehículo.

Horas antes, los agentes tuvieron que atender otros dos avisos. El primero, a las 13.00 del día, tres, procedía de una mujer de 28 años de nacionalidad francesa.

Según cuentan desde la Guardia Civil, estaba yendo por terreno abrupto en el glaciar del Aneto, en el Parque Natural Posets-Maladeta (Benasque) cuando se quedó enriscada por no tener material adecuado, lo que hizo que no pudiera continuar.

Entonces se activó al GREIM de Benasque y a la Unidad Aérea de Huesca. Tras localizarla, fue evacuada y trasladada a la helisuperficie de Benasque, regresando a su vehículo por sus propios medios.

Solo unas horas después, a las 15.00, los efectivos recibieron otro aviso de otra mujer, esta vez de 49 años y vecina de Premiá de Mar (Barcelona). Mientras estaba en la zona de las Gradas de Soaso del Parque Nacional de Ordes, sufrió una caída y se rompió el peroné.

Esto hizo que se activase al GREIM de Boltaña, a la Unidad Aérea de Huesca y al médico del 061. Tras localizar a la senderista, fue evacuada y trasladada en la aeronave hasta la helisuperficie de Boltaña, donde fue transferida a una ambulancia para ser llevada al Hospital de Barbastro.

Este sábado, la Guardia Civil también tuvo un aviso. En él se comunicaba que dos escaladores -un hombre de 52 años y una mujer de 38 de nacionalidad francesa- habían tenido problemas mientras practicaban con la Escuela de Escalada Talló de Aulet, en el término municipal de Sopeira.

Al parecer, uno de ellos sufrió una caída vertical y se fracturó la muñeca. Como consecuencia, se movilizó al GREIM de Benasque, a la Unidad Aérea de Huesca y al médico del 061.

Tras localizar a los escaladores, fueron evacuados y trasladado en la aeronave hasta la localidad de Campo, donde el lesionado fue transferido a una ambulancia para ser llevado al Hospital de Barbastro.