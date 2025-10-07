IU alerta de un informe de Intervención contra las ayudas directas al tobogán de Panticosa: "Es un delirio"

IU ha alertado este martes de la existencia de un informe de Intervención contrario a la fórmula utilizada por el Gobierno de Jorge Azcón para financiar y sacar adelante el tobogán de Panticosa, llamado a convertirse en un motor para el turismo de la zona.

Para su portavoz, Álvaro Sanz, el llamado Plan Pirineos no es otra cosa que "publicidad y Power Points" al que el Ejecutivo popular "suma y resta financiación de forma totalmente arbitraria para favorecer unos intereses muy concretos".

El diputado critica que las concesiones directas y las ayudas "a dedo" vayan creciendo en presupuesto "conforme se conocen desfases y desviaciones". "El paradigma es la unión de estaciones de Astún y Candanchú, que se ha disparado hasta los 46 millones. ¿Quién va a pagar esta broma?", se ha preguntado.

Para IU, el tobogán de Panticosa es un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. El proyecto no cuenta con fondos europeos, pero sí con una inyección de medio millón de euros del Ayuntamiento de la localidad.

El Ejecutivo, ha recordado Sanz, aprobó una ayuda directa de 4 millones de euros. "Cuando se prorrogan los presupuestos se anuncia un desfase que eleva el coste hasta los 7,7 millones. Entonces se acogen a una medida de ayuda directa de interés social y económico que justifican por la creación de empleo", señala.

Desde IU indican que el informe es claro, y que en él se dice que la DGA no podía eludir la concurrencia competitiva; que no está justificado y que otros municipios podrían tener proyectos que aportasen "más al interés social y económico de la Comunidad"

El partido también carga contra la "falta de transparencia" y advierte, apoyándose en el informe de la Intervención, que se podría estar ante una ayuda indirecta para una empresa con fines comerciales.

"Continúan destrozando el medio ambiente y retuercen los mecanismos legislativos y administrativos para la concesión de subvenciones. Vamos a seguir luchando contra estos delirios", han prometido.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.