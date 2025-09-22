Viaja a la Edad Media sin salir de Aragón: el mercado medieval que no te puedes perder este fin de semana

Aragón es una comunidad con una gran oferta turística. Y si por algo es conocida es por ofrecer planes de todo tipo en cualquier momento y en cualquier lugar. Sea la hora del día que sea, y estemos en el día de la semana en el que estemos, no nos faltarán cosas por hacer o lugares que visitar.

Un plan que encanta a todo el mundo son los mercadillos medievales. Este fin de semana un pequeño pueblo de Aragón propone un auténtico viaje en el tiempo, para trasladarse a la Edad Media.

El área de Turismo del Ayuntamiento de Jaca ha presentado el programa de la tercera edición de las jornadas “Jaca, Reino y Leyenda”, que se celebrarán del 26 al 28 de septiembre, con actividades previas desde este lunes 22.

El objetivo de esta cita es revivir la historia de Jaca y del Reino de Aragón a través de una programación variada que combina cultura, divulgación, espectáculos y animación en la calle. Una transformación total al medievo.

“Queremos que estas jornadas se consoliden en la ciudad. No solo como atractivo turístico, sino como una forma de que nuestros hijos y jóvenes conozcan y se sientan orgullosos de sus raíces”, destacó Lucía Guillén, concejal de Turismo.

Ciclo de conferencias y novela histórica

Como en ediciones anteriores, se celebrará el ciclo “Jaca en la historia de los libros”, coordinado por el historiador Domingo Buesa.

Martes 23 : presentación del cómic El libro de la cadena por David Guirao en el Salón de Ciento.

Miércoles 24 : charla de Chemi Parra sobre Jaca como escenario de novelas de misterio.

Jueves 25 : intervención del escritor Juan Bolea sobre Pedro Alfonso, médico del Batallador.

Viernes 26: conferencia de Domingo Buesa sobre los antecedentes de la fiesta.

Programa principal

El Museo Diocesano acogerá la exposición de instrumentos del Rey Sabio, a cargo de Emilio Villalba y Sara Marina, expertos en música medieval.

El viernes 25 dará inicio la programación central con un desfile histórico que recorrerá las calles de Jaca. La jornada continuará con la representación teatral Una catedral para la eternidad en el interior de la Catedral, una puesta en escena que combina historia y emoción en un marco incomparable. Como novedad, la noche se cerrará con el monólogo cómico “Ramiro I, mil años después”, desde la emblemática Torre del Reloj, donde la historia se contará en clave de humor elegante y cercano.

Mercado Medieval Jaca. Diego Fernández Ayuntamiento de Jaca

El fin de semana promete aún más. El sábado 26 será el turno del esperado Torneo de Combates Medievales Reales “Ciudad de Jaca” en la Ciudadela, acompañado de talleres infantiles, representaciones teatrales y monólogos de personajes históricos. La jornada culminará con un espectacular pasacalles pirotécnico y fuegos artificiales.

Finalmente, el domingo 28, la ciudad despedirá el evento con bailes medievales, un taller de tiro con arco, un concierto familiar en la iglesia del Carmen y la música en directo de la Ronda de Gaiters de Chaca, que llenará de ambiente festivo el casco histórico.

Mercado medieval y animación en la calle

Durante todo el fin de semana, el mercado medieval de Jaca llenará el casco histórico de ambiente. Habrá puestos artesanales, juegos infantiles, atracciones ecológicas, paseos en burro y dromedario, granja de animales, espectáculos de calle y pasacalles musicales.

“Se ha diseñado un programa que combina lo histórico y lo cultural con actividades de ocio, para que vecinos y visitantes disfruten de una experiencia completa”, ha subrayado Guillén.