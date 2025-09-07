Una nueva atracción para el Pirineo: dos toboganes de 70 metros en una de las pistas más populares de Aragón

No depender exclusivamente del turismo de invierno y aprovechar sus grandes atractivos durante los 12 meses del año. Es el deseo que sobrevuela por todo el Pirineo y con el que esperan convertirse en una región de referencia europea, capaz de atraer visitantes también en verano a sus ricas y múltiples montañas.

Las pistas de Panticosa ya apostaron por un ambicioso tobogán de montaña de más de 700 metros de desnivel, el más elevado en todo el continente. Contará con tres kilómetros de largo, puede llegar a alcanzar hasta los 40 kilómetros/hora y se espera que vea la luz en diciembre de 2026.

Pero esta fiebre por el tobogán se va a extender por otra de las principales montañas del Pirineo aragonés. La estación de Candanchú contará con un complejo de toboganes que aspira a convertirse en un gran atractivo tanto en invierno como en verano, y colabore a diversificar las actividades de ocio en la montaña oscense.

Este proyecto contempla la instalación de dos toboganes de 70 y 80 metros, el primero de ellos recto y el segundo con dos curvas. Ambas podrán usarse durante todo el año y se podrá deslizar sobre ellas con trineos redondos en forma de ‘donut’.

Ejemplo de pistas de tobogán

Estos toboganes se ubicarán junto a la cinta transportadora de 65 metros ya existente en la pista grande de Candanchú, que será capotada con una cubierta transparente para evitar los retrasos que se acumulan cuando tiene que limpiarse en episodios de nevadas.

Para montar las dos pistas será necesario adecuar y suavizar la zona de llegada y frenado de los trineos por la fuerte pendiente, creando una zona plana a partir de la cota de salida de la cinta. Además, se adaptará una caseta ya existente en las proximidades para el almacenamiento de los ‘donuts’ y material como cascos, elementos de frenada o grasas.

La Mancomunidad del Valle del Aragón será la encargada de gestionar las obras, que tendrán un precio máximo de 460.000 euros y serán financiadas casi en su totalidad con fondos europeos. Los trabajos tendrán que estar terminados en un plazo de tres meses desde la adjudicación, si bien es complicado por plazos administrativos que puedan estar terminadas durante la próxima temporada de esquí 2025/2026.