La Guardia Civil caza a un camionero kamikaze por un peligroso adelantamiento en Huesca: se rozó la tragedia

La Guardia Civil ha detenido a un camionero que realizó un peligroso adelantamiento cuando circulaba por la carretera autonómica A-138, llegando a poner en grave peligro su vida y la integridad de otras personas. Se trata de un hombre de 62 años y vecino de Lérida, que fue pillado gracias a la cámara de uno de los vehículos involucrados.

Los hechos ocurrieron el pasado 01 de agosto, en la carretera A-138 (Barbastro – Francia), a su paso por el término municipal de El Grado. Un camionero realizó un adelantamiento por su carril izquierdo de forma antirreglamentaria a otro vehículo articulado, en un tramo de visibilidad reducida.

Mientras realizaba la maniobra, circulando por carril izquierdo en sentido contrario, se aproximó otro vehículo, que circulaba por su carril y en el sentido que le indicaba la vía, y que no tuvo más remedio que frenar de forma brusca para esquivar con gran pericia hacia el borde derecho de la calzada y evitar la colisión frontal.

Inmediatamente, este conductor puso los hechos en conocimiento a la Guardia Civil de Tráfico, aportando las imágenes grabadas desde su vehículo.

La Guardia Civil logró identificar y detener al camionero responsable de este peligroso adelantamiento como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.