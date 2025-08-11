El torero Manuel Escribano se defiende tras coger una bandera con el lema "Sánchez a prisión": "No leí ningún mensaje"

El torero Manuel Escribano ha publicado un comunicado defendiéndose tras coger una bandera de España con el lema “Sánchez a prisión” al finalizar su faena en la Feria de la Albahaca de Huesca. En él asegura que no existió ninguna intención política y que “desconocía por completo” que la bandera llevase ese mensaje escrito.

Según narra, a la conclusión de la faena recibió de las peñas “como muestra de afecto” esa bandera de España, que “en ningún momento leí ni advertí” que portara algún mensaje. “La tomé únicamente por ser la bandera de mi país, en un instante de emoción y gratitud hacia el público, sin otro propósito o significado”, sostiene.

Con ello, rechaza “firmemente” que se intente vincular este gesto “con posicionamientos políticos o ideológicos” o “que se me atribuya la intención de querer difundir” el mensaje escrito en la bandera.

“En mi carrera profesional y en mi vida privada nunca he utilizado mi profesión para hacer proselitismo político ni para faltar el respeto a nadie, piense como piense. El toreo, para mí, es un arte y una tradición que deben estar por encima de cualquier división ideológica”, ha añadido.

El diestro Manuel Escribano, en el festejo taurino de la feria de San Lorenzo Javier Blasco EFE

La polémica se generó cuando, al acabar la faena, recogió una bandera de España desde el público en la que se leía el lema “Sánchez a prisión”.

El propio Escribano repetirá este lunes al ser el elegido para sustituir a Morante de la Puebla, que sufrió este fin de semana una fuerte cornada en Pontevedra.