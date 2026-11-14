Las pinturas de Sijena regresarán el 2 de diciembre y comenzarán su restauración para poder exponerse en 2028

Aragón iniciará trabajos técnicos y de restauración de las pinturas profanas una vez que regresen al Monasterio de Sijena el próximo 2 de diciembre.

El objetivo es que los aragoneses puedan disfrutar de las obras de nuevo en el monasterio en los primeros meses de 2028.

Así lo ha anunciado este sábado el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, con motivo de la visita técnica que se ha realizado al monasterio y en la que han participado también la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Pedro Olloqui, y la coordinadora del equipo técnico aragonés para el cumplimiento de la sentencia, Natalia Martínez de Pisón.

Visita técnica al Monasterio de Sijena. Fabián Simón.

“Nos encontramos ante un momento de enorme trascendencia”, ha señalado el presidente, al recordar que, si se cumple el calendario previsto por el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), el próximo 2 de diciembre regresarán a Sijena las pinturas profanas, que fueron arrancadas en el verano de 1960 y trasladadas al museo catalán.

“Sesenta y seis años después, las obras volverán finalmente al lugar para el que fueron concebidas y donde adquieren todo su significado”, ha subrayado.

El regreso del conjunto mural románico será “una magnífica noticia para Aragón y para el patrimonio cultural, dado que regresarán a su contexto original”, ha remarcado, para advertir de que “nada de lo que va a ocurrir para el retorno de las obras es fruto de la casualidad”.

Es el resultado de “décadas de perseverancia en defensa del patrimonio aragonés y del intenso trabajo técnico, jurídico e institucional desarrollado durante años por distintos gobiernos autonómicos”.

Los trabajos para el desmontaje, embalaje y transporte de las pinturas profanas desde la sala 17 del MNAC, donde se exhiben, hasta el monasterio comenzarán este martes, 17 de noviembre.

La empresa SIT, técnicos del MNAC y del Gobierno de Aragón acometerán estas labores que posibilitarán la llegada de las pinturas el 2 de diciembre a Sijena.

Una vez que las pinturas profanas estén en el monasterio, se procederá a su almacenamiento temporal en las instalaciones preparadas para ello en la nave de los antiguos dormitorios, donde comenzará un profundo trabajo de estudio, análisis y conservación.

Se promoverán estudios históricos, sobre la caracterización de los materiales constituyentes y sobre su estado de conservación.

Después se acometerá un proceso de limpieza y restauración de las obras que permitirá mejorar, “de forma significativa”, la lectura de las imágenes cuando se exhiban al público.

Respecto a su exposición, cuando finalicen los estudios de las obras y su restauración, el presidente ha detallado que se situarán en la entrada de la nave de los dormitorios, para dar la bienvenida al visitante, y a la altura de la vista, de modo que se puedan apreciar los detalles de las obras de cerca y “posibilitar una lectura más fácil y cercana”.

“Nuestro deseo es poder exhibirlas en los primeros meses de 2028”, ha avanzado.

En las últimas décadas, el Gobierno de Aragón ha realizado un esfuerzo continuado para recuperar, conservar y poner en valor este conjunto monumental, por lo que “el monasterio es un espacio plenamente capacitado para recibir y conservar las obras con todas las garantías técnicas exigibles”, como ya ocurre con los bienes culturales recuperados en 2016 y 2017.

Aunque el regreso de las pinturas profanas supondrá “un día histórico, debemos ser conscientes de que ese día no concluye el proceso de recuperación del patrimonio de Sijena”, ha dicho en referencia a las pinturas de la Sala Capitular.

“El MNAC debe acreditar que está trabajando en el cumplimiento de las resoluciones judiciales para su devolución al monasterio”, ha manifestado, para asegurar que Aragón “seguirá trabajando para conseguirlo con la misma determinación y firmeza, con respeto institucional, voluntad de colaboración y lealtad a las resoluciones judiciales”.

En este mismo sentido, ha insistido en que la llegada de las pinturas profanas al monasterio representará “una gran victoria colectiva, una noticia que debe llenarnos de satisfacción y de orgullo, pero debemos dejar muy claro que no nos vamos a resignar a una recuperación parcial”.

“No vamos a permitir la división de nuestro patrimonio”, ha dicho.

Además, el presidente ha advertido de que la llegada de las obras “no supone un punto final, sino un punto de partida para recuperar la grandeza histórica y el esplendor del monasterio, para que los visitantes comprendan el simbolismo de Sijena para la Corona de Aragón y para todos los aragoneses, y en ese objetivo seguiremos trabajando”, ha concluido.