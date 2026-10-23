Izquierda Unida descarta romper la coalición con CHA en Zaragoza y Huesca pese al choque por Teruel

Las discrepancias en la coalición CHA-Frente Amplio Aragón no tendrán eco más allá de la provincia de Teruel, donde Izquierda Unida estudia todavía presentarse al margen del acuerdo suscrito con los aragonesistas y el resto de partidos.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, IU mantiene todos los frentes abiertos y decidirá de aquí al lunes, cuando expira el plazo legal para formar las candidaturas. Sin embargo, la parte firmada, relativa a las otras dos provincias, no peligra.

Fuentes del partido secundaban este jueves las distintas declaraciones ofrecidas por la coordinadora autonómica, Marta Abengochea, quien puso en valor la necesidad de ofrecer una opción al electorado progresista a la izquierda del PSOE.

El cruce de comunicados con Chunta Aragonesista entró de lleno en el pleno de las Cortes. La situación escaló hasta el punto de que el debate entre el portavoz de CHA, Jorge Pueyo, y el presidente, Jorge Azcón, obvió por momentos la crisis de la vivienda y se centró en las desavenencias internas de la coalición.

La secretaria de Organización del partido, Verónica Villagrasa, recordó también que CHA tenía la potestad de decidir sobre cada circunscripción aunque, de momento, solo tenga el número uno por Zaragoza. El puesto que, por otra parte, tiene más papeletas para lograr representación en Madrid.

Izquierda Unida tachó esta decisión, conocida ya el miércoles por la noche, de "despropósito". "Habrá dos candidaturas seguras", afirman pese a todo.

Los partidos minoritarios del Frente Amplio en Aragón parecen mantenerse al margen de la voluntad de IU de presentar listas en Teruel. Por ejemplo, fuentes del Partido Verde confirmaron el alineamiento con CHA.

No obstante, ambas formaciones cuentan con acuerdos anteriores en territorios como Huesca. En dicha provincia se presentaron juntos en las elecciones autonómicas anticipadas del 8 de febrero.

Tras el anuncio del miércoles, CHA mantiene la prudencia. Desde el partido se remiten a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para determinar los posibles escenarios en relación con Izquierda Unida.

La LOREG establece que las formaciones no pueden presentar candidaturas propias en una circunscripción si en la misma concurren candidatos o la estructura de la citada coalición.

Por otro lado, si la coalición CHA-Frente Amplio se comunicó en la provincia de Teruel con Izquierda Unida como uno de sus miembros, se podría interpretar como uno de los supuestos de duplicidad. Están recogidos en el artículo 44.3 de la norma.

También entra en juego la manga ancha que se pueda tener, pero respetando el marco legal. CHA-Frente Amplio Aragón cuenta con un representante legal ante la Junta Electoral que tiene la última palabra, tal como confirmaron, si bien la voluntad es tomar decisiones conjuntas en la medida de lo posible.

Urtasun

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar-Comuns), valoró asimismo la situación. Afirmó que la voluntad de Frente Amplio es presentar candidaturas en todas las circunscripciones, aunque es compatible con "casuísticas concretas" como Teruel.

El objetivo, dijo, no es otro que "sacar el mejor resultado en todas las provincias". La coalición "sale a pelear todos y cada uno de los votos de los ciudadanos progresistas".

Tomás Guitarte, el jueves en el pleno Cortes de Aragón

Teruel está siendo el particular avispero de la precampaña y no solo con el Frente Amplio. Aragón Existe anunció este jueves que no presentará listas en Zaragoza y Huesca y dejará a Teruel Existe como el único partido de la coalición en liza en las generales.

Las suspicacias de un "pacto oculto" con CHA, como sugirió también Jorge Azcón con el PSOE y los aragonesistas, no cesaron en las Cortes. Fuentes del partido lo negaron.

La formación que representa Tomás Guitarte asegura haber trabajado al margen de "acontecimientos externos". No obstante, reconocen que su movimiento, unido a la posibilidad de que CHA y Frente Amplio no presenten listas, les ayuda a concentrar el voto en su principal feudo.

Las noticias se sucedieron el jueves en todo el arco político aragonés. El coordinador de Podemos en Aragón, Ricard Mitjana, anunció su dimisión y denunció injerencias de la dirección nacional en el proceso de primarias para el Ayuntamiento de Zaragoza contra María Goikoetxea.

Las quejas son extensibles a las negociaciones de las últimas semanas con CHA, IU y los demás partidos de Frente Amplio, según pudo saber este diario. El partido tiene pendiente oficializar a los candidatos escogidos en primarias abiertas: Alicia Arteaga (Zaragoza), Silvia Lahuerta (Huesca) y Anastasio Alonso (Teruel).

Mitjana emitió un comunicado donde detalló que su marcha se produjo el 7 de octubre. El ya exdirigente morado ha preferido no realizar más declaraciones para no influir en la campaña electoral que arrancará el 13 de noviembre.