Agentes de la Policía Nacional en la manifestación contra Vito Quiles. E.E

Cinco detenidos y siete policías heridos en la manifestación contra Vito Quiles en Zaragoza

La manifestación contra Vito Quiles celebrada este pasado jueves 22 de octubre se ha saldado con cinco detenidos y siete agentes de la Policía Nacional heridos leves.

Los arrestados están acusados presuntamente de delitos de atentado contra agentes de la autoridad y desórdenes públicos, según ha informado la Policía Nacional.

La protesta tuvo lugar en el entorno de la Universidad de Zaragoza (Plaza San Francisco) y, tras más de una hora de lo que parecía una manifestación pacífica, derivó en momentos de tensión a partir de las 19.30 horas, con enfrentamientos entre manifestantes, lanzamiento de objetos y cargas policiales.

Los siete agentes heridos pertenecían a la Unidad de Intervención Policial (UIP) y sufrieron lesiones de carácter leve durante el dispositivo desplegado con motivo de la convocatoria.

La protesta estaba relacionada con la presencia de Vito Quiles, que finalmente no accedió al campus universitario.