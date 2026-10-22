Cargas policiales en la Universidad de Zaragoza. E. E.

Cargas policiales y máxima tensión en la manifestación contra Vito Quiles en Zaragoza: hay al menos una herida

La manifestación contra Vito Quiles en la Universidad de Zaragoza ha derivado en momentos de máxima tensión, lanzamiento de objetos y cargas policiales.

Pasadas las 19.30 se ha producido el choque entre manifestantes a favor y en contra de Quiles. El agitador no ha entrado finalmente al campus de la plaza de San Francisco.

Los antidisturbios de la Policía Nacional han intervenido finalmente para disolver a los manifestantes a la altura del cruce de la Facultad de Derecho con la Biblioteca María Moliner.

La acción se ha trasladado a la plaza San Francisco, donde finalmente ha aparecido Quiles.

Se desconoce el alcance de las cargas y si ha habido detenidos.

Una mujer ha resultado herida durante la protesta. E. E.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, al menos una persona ha resultado herida.

Se trata de una mujer que ha tenido que ser trasladada al Hospital Miguel Servet con una brecha en la cabeza.

Noticia en actualización

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