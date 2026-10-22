El Canfranero acoge y pone en valor siete historias de emprendimiento e innovación en el territorio aragonés

"Emprender en el Canfranero" da paso este jueves a la Semana del Emprendimiento de Aragón, que se celebra del 26 al 30 de octubre.

Siete historias de emprendimiento e innovación en el medio rural aragonés han sido las protagonistas de un particular viaje en tren entre Zaragoza y Canfranc.

De la fabricación aditiva a la automatización de procesos; del cuidado de la salud a la producción cinematográfica.

Emprendedores de distintos ámbitos se han dado cita a bordo del Canfranero, el tren que une Zaragoza y Canfranc, en una iniciativa de Renfe y la Fundación Aragón Emprende para poner en valor su trabajo.

“Emprender en el Canfranero” es una propuesta diseñada para propiciar el encuentro entre proyectos innovadores, empresas y entidades y para impulsar nuevas oportunidades en el territorio.

Impulsada por TrenLab (que es el programa de innovación abierta de Renfe) y la Fundación Aragón Emprende, con la colaboración del Instituto Aragonés de Fomento, ha servido este jueves de antesala de la Semana del Emprendimiento en Aragón 2026.

El tren ha reunido a emprendedores de diversos municipios de la ruta con empresarios, entidades e instituciones, con la particularidad de que dichos emprendedores han subido a bordo en distintas paradas de la ruta (Zaragoza, Huesca, Ayerbe, Sabiñánigo o Jaca), para evidenciar la vinculación de su trabajo y de su apuesta con el medio rural.

A medida que se han ido incorporando al tren, los emprendedores han presentado sus proyectos y han podido intercambiar experiencias e información. También han tomado parte en distintas dinámicas diseñadas para favorecer los nuevos contactos laborales, que han continuado tras llegar a Canfranc durante un almuerzo-networking.

Los protagonistas en el tren

Las propuestas de los siete emprendedores participantes proceden de ámbitos muy diversos: My Coco, de Zaragoza, une ciencia, diseño e innovación social para mejorar el bienestar de las mujeres mastectomizadas; Roomfid, también de Zaragoza, ha diseñado un sistema automatizado de control de inventario enfocado en hospitales; NomadHive, de Biscarrués, es una consultoría que trabaja con IA, automatización y ciberseguridad con soluciones a medida; Letstat, de Cuarte, es una firma de análisis de datos y estadística centrada en la investigación científica; Morpheus Designs, de Sabiñánigo, está especializada en gestión térmica y fabricación aditiva con soluciones diseñadas ‘a la carta’; Enavai Films, de Jaca, es una productora audiovisual y cinematográfica con raíz territorial, y VaDa Smarthouse, de Zaragoza, se centra en la energía solar de los hogares y ofrece automatización de consumos para optimizar recursos.

Con este viaje se da la bienvenida a la 20ª Semana del Emprendimiento en Aragón (SEA), que se celebra del 26 al 30 de octubre promovida por el Gobierno de Aragón a través de la Fundación Aragón Emprende. Se estima que la SEA alcanzará a más de 1.500 asistentes presenciales en 20 eventos, que se celebrarán en 16 localidades de Aragón: Zaragoza, Huesca, Alcañiz, Alcorisa, Ariño, Barbastro, Calatayud, Canfranc, Caspe, Ejea de los Caballeros, Fayón, Graus, Jaca, Molinos, Oliete y Perdiguera.

TrenLab es el programa de innovación abierta de Renfe y su objetivo es acercar al ámbito ferroviario las ideas, proyectos y soluciones desarrolladas por startups, emprendedores, empresas y centros tecnológicos. A través de retos e iniciativas colaborativas, promueve el intercambio de conocimiento y la puesta en marcha de propuestas que contribuyan a mejorar la movilidad.