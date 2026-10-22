Aragón se blinda contra las 'curis': reporte directo a Tik Tok e Instagram y aviso a las familias y Policía Nacional

El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón ha remitido este 22 de octubre a todos los centros educativos de la Comunidad Autónoma un conjunto de instrucciones de actuación comunes si detectan cuentas, perfiles o publicaciones en redes sociales que difundan contenidos vejatorios o lesivos hacia la comunidad educativa.

El objeto es prevenir y abordar estas situaciones de forma homogénea en todos los centros educativos.

Ante esta preocupante tendencia, el Gobierno de Aragón tomará todas las medidas que permita la legislación vigente para proteger a los centros, los profesores, el personal y los menores afectados por estos perfiles.

Asimismo, se realiza un llamamiento a las familias para que denuncien cualquier vulneración de los derechos de sus hijos, para desincentivar con ello que sigan abriéndose y difundiéndose este tipo de cuentas anónimas.

Esta medida pone en común las acciones que se han estado realizando caso por caso a raíz de la detección de cuentas conocidas como 'curis' a lo largo de las últimas semanas en varios centros de Aragón, así como de perfiles de características similares en plataformas digitales como TikTok o Instagram, y que se utilizan para ridiculizar, desacreditar, humillar u hostigar tanto al alumnado y como al personal docente.

Las pautas redactadas por Educación resultan aplicables siempre que se aprecie una vinculación entre la cuenta o publicación y un centro educativo, ya sea por hacer uso de su denominación, siglas e imágenes, o bien por referirse directamente a sus miembros, sean alumnos o docentes.

Desde el Gobierno de Aragón recuerdan que la publicación y difusión de este tipo de contenidos en redes afectan de forma directa al bienestar emocional de todas las personas afectadas y deterioran el clima de convivencia escolar.

Por eso se proporciona a los centros indicaciones para que puedan dar una respuesta unificada, homogénea y ágil desde el primer momento en que tengan conocimiento de la existencia de una de estas cuentas.

Medidas

El protocolo de actuación establecido cuenta con seis medidas.

En primer lugar, la documentación y custodia restringida de evidencias, mediante la cual la dirección del centro recopilará y conservará de forma segura la información disponible, incluyendo nombres de usuario, enlaces y capturas de pantalla con fecha y perfil de origen. Para evitar una mayor difusión, la información se custodiará con acceso restringido.

A continuación, se llevará a cabo la comunicación inmediata a las autoridades educativas. Los hechos y las evidencias recabadas se notificarán con carácter urgente al Gabinete del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades y a la Inspección de Educación del Servicio Provincial que corresponda (Huesca, Teruel o Zaragoza).

Seguidamente, se procederá a la puesta en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). A continuación, se dará traslado de las actuaciones a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. Adicionalmente, el centro informará a las familias del alumnado afectado sobre su derecho a presentar denuncias individuales.

Por otro lado, se realizará la denuncia directa a las redes sociales. Se tramitará el reporte de los perfiles ante las propias plataformas digitales, como Instagram o TikTok, solicitando su retirada por acoso, hostigamiento o vulneración de la privacidad.

Asimismo, se garantizará la información confidencial y el acompañamiento. Se informará de manera individualizada y discreta a las familias de los menores afectados, activando de inmediato las medidas de apoyo y protección necesarias para garantizar su integridad física y psicológica.

Por último, se contemplarán vías complementarias de protección. Cuando proceda, los centros podrán valorar la presentación de reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos.