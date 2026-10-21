Jordi Hereu, en la VI Convención Turespaña: "El mundo debe descubrir los mil valores de Aragón"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha declarado la necesidad de que "el mundo descubra los mil valores patrimoniales, paisajísticos, humanos, gastronómicos e históricos de Aragón y Zaragoza".

Lo ha expresado minutos antes de que comience la VI Convención Turespaña que, en esta ocasión, se ha celebrado en la capital aragonesa. Precisamente, la ciudad ha sido elegida para acoger este evento por el "importante papel que tiene Aragón en la estrategia de desconcentrar los destinos y desestacionalizar el turismo a lo largo del año".

Hereu ha afirmado que España es un país "líder" en el turismo.

"Lo somos por las métricas tradicionales, por el ingreso que obtenemos y por los millones de turistas internacionales que nos visitan. Seguimos una tendencia positiva. Pero, al lado del liderazgo en cantidad, nuestra opción estratégica es ser los líderes en la calidad y también en los valores que transmitimos. Mejor turismo para generar y contribuir a una mejor sociedad y un mejor mundo", ha expuesto.

Para ejemplificar la "prosperidad" del turismo en España ha señalado los "grandes" datos registrados en agosto: "En 2025 fueron 70 millones de visitantes internacionales, pero este año ya son 100.000 millones de contribución al país", ha detallado.

Desestacionalizar el turismo

Sobre la demanda mundial considera que "hay unas tendencias que no podemos controlar", sin embargo, sobre la oferta "España puede dar muchas cosas". De Zaragoza y la Comunidad, dice que supone "una ayuda para desestacionalizar" los visitantes internacionales porque a la capital de Aragón "se puede venir durante todo el año".

Ha destacado, por ejemplo, la Aljafería, monumento que "tiene que conocer el mundo porque tiene un potencial de desarrollo".

También sobre las Fiestas del Pilar ha considerado que se trata de unos días "inmensos para que el turista internacional lo vea", o poder escuchar a Juanjo Bona, algo que pudo hacer en la inauguración de este martes y que asegura que fue "magnífico".

Un gasto cuatro veces superior

El presidente del Gobierno de Aragón, ha destacado que la Comunidad cuenta con un turista internacional "que deja cuatro veces un gasto superior frente al dato nacional".

Un despegue que llegará mucho más allá, dice, a través del proyecto aeroportuario que ha puesto en marcha el Ejecutivo aragonés y el Gobierno de Zaragoza. "El anuncio de los vuelos fue un éxito entre los ciudadanos, como lo está siendo entre las compañías que van a presentarse a la licitación", ha asegurado.

Azcón ha analizado que, gracias a estas nuevas conexiones, "se mejorará el acceso a nuestros mercados y reforzará tanto Aragón como Zaragoza".

Además, ha recordado que en 2028 tendrá lugar un acto que pondrá a la Comunidad "en el mapa de la cultura internacional". Se ha referido así al Bicentenario de Goya, una oportunidad "extraordinaria" para atraer la mirada del turismo y del mundo hacia Aragón.

Sobre las cuestiones en las que todavía queda por trabajar, Azcón ha destacado el problema de la falta de vivienda. "Sabemos que es uno de los principales obstáculos para contratar trabajadores, por eso desde el Gobierno de Aragón empezamos a trabajar en un programa, Más Vivienda Mejor Turismo, para solucionarlo", ha señalado.

Asimismo, ha destacado que en 2025 el turismo dejó en la Comunidad un impacto económico de 4,100 millones y 67500 puestos de trabajo directos e indirectos. "Es el cuarto motor de creación de empleo en Aragón", siendo unas cifras que, dice, hacen que "se deba seguir apostando por el sector".

"No había lugar mejor"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha sido la encargada de iniciar el acto en el palacio de Congresos este miércoles. La regidora ha asegurado que "no había un mejor lugar y momento para celebrar la VI de Turespaña que en Zaragoza".

Se lo ha afirmado, directamente, al ministro y a toda la organización del evento, a quienes les ha adelantado algunos detalles de la ciudad que descubrirán estos días.

"Zaragoza es milenaria y ha contribuido a la historia de España y de la humanidad como muy pocas otras", ha enaltecido, recordando que precisamente "en 2040 se celebrará que hace 2000 años la Virgen María eligió Zaragoza para hacer su primera aparición al apóstol Santiago", ha explicado.

Más allá de repasar la historia de la ciudad, Natalia Chueca ha asegurado que "Zaragoza no solamente sabe acoger, sino que Zaragoza sabe transformar". Palabras que le han servido para señalar "el momento histórico" que atraviesa la capital de Aragón en cuanto a turismo.

"El año pasado Zaragoza cerró sus cifras de turismo con más de 2.300.000 pernoctaciones y con un impacto económico de 700 millones de euros. Son las cifras más altas desde que tenemos registros. Y esto no es fruto del azar, sino del trabajo que se ha puesto en marcha en los últimos años junto al Gobierno de Aragón", ha celebrado.

Focos turísticos

Entre las atracciones turísticas más potentes, la alcaldesa ha destacado la Navidad, "que ya se ha convertido en el mayor foco de turismo del año con más de 600.000 turistas y un impacto económico de 75 millones de euros".

En segundo lugar ha destacado la Semana Santa, una fiesta de interés turístico internacional que cuenta con más de 700 años de historia y que supone de más de 61 millones de euros de impacto económico.

Y, debido a ese impacto, "surgió la creación del museo de la Semana Santa para que a lo largo de los 365 días del año se pueda visitar y sentir este patrimonio histórico de la ciudad".

Eso sí, Natalia Chueca ha asegurado que el "gran éxito" de estos últimos años ha sido la promoción de festivales gratuitos en la ciudad, como el de la Garnacha, Zaragoza Florece o el Vive Latino, una cita "que nadie se puede perder en septiembre".

No se ha dejado de mencionar el eclipse solar del pasado 12 de agosto, cuando se rozó "el 100% de la ocupación hotelera y un lleno absoluto de la ciudad en pleno mes de agosto".