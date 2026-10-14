Iluminar la Torre del Agua de Zaragoza costará 10 meses y hasta 8,1 millones de euros: el cronograma, al detalle

Iluminar la Torre del Agua y sustituir su obsoleto sistema actual por otro dinámico y energéticamente eficiente costará 10 meses y hasta 8,1 millones de euros.

Las empresas interesadas tendrán hasta el 24 de noviembre para presentar sus ofertas y si no hay contratiempos, el contrato se podrá adjudicar en diciembre.

Será el segundo intento para devolver a la vida este icono de la Expo 2008. El primero se paralizó entre recursos al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) y ofertas presentadas fuera de hora, un imprevisto que hará que la inauguración del nuevo Faro de la Logística se retrase hasta 2028.

Después de 18 años, la iluminación de la Torre del Agua presentaba "problemas serios de funcionamiento".

Para los tiempos actuales resulta "energéticamente ineficiente". No en vano, está diseñada y construida con tecnología de hace 20 años.

El nuevo proyecto, diseñado por la empresa que está detrás de la famosa Esfera de Las Vegas, contempla la incorporación de luminarias sobre las molduras de aluminio diagonales de la fachada y la inclusión de una segunda línea de luminarias entre estos perfiles de aluminio y adheridas sobre el vidrio.

Se trata de una instalación específicamente diseñada, proyectada y ensamblada para la Torre del Agua donde las luminarias lineales deben de tener unas dimensiones concretas que permitan, sin sobresalir, su inclusión en el interior de la perfilería de aluminio que recorre la fachada.

El objetivo de la contratación es obtener un sistema de iluminación eficiente y que responda a los estándares de calidad marcados, por lo que se han establecido varios controles y medidas para asegurar la calidad de los elementos instalados, así como su reposición.

La ejecución del contrato durará un máximo de 10 meses, tiempo que empezará a contar desde la firma del acta de replanteo.

Al hito 1, centrado en la aprobación de la muestra y test iniciales, se llegará al final del primer mes.

El inicio del montaje se verá en el séptimo mes, y deberá estar acabado en el noveno.

Así, el décimo y último mes se reservará para "pruebas finales, contenidos y legalizaciones".

Según indica la memoria justificativa, durante los primeros cinco meses de contrato, el adjudicatario realizará la gestión de compras y aprovisionamiento de todos los elementos que componen el sistema de iluminación de la fachada.

Y durante el sexto mes, deberá preparar el espacio necesario para los acopios de material, así como la estancia para la realización del ensamblaje de elementos y su preparación para su transporte a las zonas de colocación.

El propio contrato advierte de que, debido a los contratiempos, cabe la posibilidad de que cuando el adjudicatario comience los trabajos el resto de las empresas intervinientes en la recuperación del edificio (obra civil, instalaciones y ascensores) hayan concluido sus trabajos y se hayan retirado total o parcialmente, o incluso que esta circunstancia ocurra durante la instalación de la fachada digital.

En este caso, la empresa tendrá que disponer de todos los medios necesarios para la realización del contrato, sin que haya la posibilidad de compartir dichos costes con otros intervinientes.

El presupuesto máximo asciende ahora a 6.545.390,03 euros IVA no incluido, que sumado al IVA aplicable (21%) arroja un total de 7.919.921,94.

Esto supone un importante incremento respecto al anterior contrato, en el que se hablaba de 5.263.988,40 euros sin IVA y 6.369.425,96 con el IVA ya incluido.

El encarecimiento se debe, principalmente, a dos factores: el aumento de precio de los materiales y la voluntad del Gobierno de Aragón de que la licitación no quede desierta.

Solo la fachada digital se llevará más de tres millones de euros, mientras que el cableado y las canalizaciones requerirán de otros 1,2.

La propuesta económica tendrá un peso de 30 puntos sobre 100 en la valoración, mientras que por el incremento del plazo de garantía se podrá conseguir otros 25.

La nueva casa de la CARTV, en 20 meses

Expo Zaragoza Empresarial también pone plazos a la construcción de la nueva sede de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), que ocupará uno de los conocidos como cacahuetes.

El proyecto se ha dividido en dos lotes. El primero, la obra civil, abarca las cimentaciones, demoliciones, trabajos de carpintería, albañilería... Mientras, el segundo va de las líneas de baja y media tensión a la instalación de sanitarios, la fontanería o las telecomunicaciones.

Serán un total de 20 meses de trabajo que tendrán ocho hitos principales.

En el lote 1, la estructura deberá estar acabada para el noveno mes.

Para el 12º se tendrán que haber terminado las cubiertas en cota 218 y para el 17º está previsto el fin de la colocación de falsos techos. En este caso, el cuarto y último hito sería el propio fin de obra.

En el lote 2, al propio inicio y final de los trabajos se unirán otros dos hitos intermedios: la instalación de los climatizadores (14º) y la de luminarias (18º).

En este caso, la factura ha terminado encareciéndose hasta los 33,3 millones de euros, IVA incluido.

La previsión es que, si no hay problemas, la mudanza se pueda hacer a lo largo de 2029.