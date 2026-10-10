El puertorriqueño Myke Towers abre el Zity estas fiestas del Pilar haciendo vibrar a más de 20.000 personas

El Zity 2026 ha arrancado en la noche de este viernes su programación de estas fiestas del Pilar en el Recinto Ferial de Valdespartera. Lo ha hecho con la primera vez de Myke Towers en el festival, uno de los más esperados de esta edición.

El puertorriqueño ha sido el encargado de abrir nueve días de programación. Y es que el espacio de Valdespartera tendrá acción hasta el próximo sábado, 17 de octubre.

Más de 20.000 personas han vibrado con el concierto. Además, el público zaragozano ha agotado las 10.000 entradas de noche, lo que hace un lleno de 30.000 personas en la primera noche del Zity.

Antes de Myke Towers, los jienenses Xiyo & Fernández abrieron la noche. Los artistas vienen de unos meses dorados en su carrera que se han reflejado en la cantidad de público zaragozano que acudía a primera hora de la noche para verles por primera vez en directo.

Michael Anthony Torres Monge, Myke Towers para los fans del reggaeton, llegaba a la capital aragonesa con uno de los repertorios más amplios de la música urbana actual. Ha demostrado que se mueve entre registros como pez en el agua con un variado repertorio de toda su carrera.

Así, ha tocado desde trap hasta el reguetón clásico y ritmos caribeños. La falda y LALA han sido dos de los temas más coreados en la primera noche del Zity por un público que esperaba con ganas la primera noche de fiesta.

Myke Towers deja el testigo este sábado a una noche de pop e indie. Más adelante pasarán por Valdespartera artistas de música urbana y electrónica.

Llega el turno en el Zity para Viva Suecia y Malmö 040. Después llegarán Blackworks (11 de octubre), Ana Mena y Marina Reche (12 de octubre), Taburete, Álvaro de Luna y HeyKid (13 de octubre), Love of Lesbian, Dorian y León Benavente (14 de octubre) y Saiko y La Pantera (15 de octubre). El festival cerrará con Electrolatino (16 de octubre) y Omar Courtz (17 de octubre), dos citas que ya tienen todas las entradas agotadas.