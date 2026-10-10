El Parque Nacional de Ordesa cierra su acceso desde Torla por exceso de visitantes: ha llegado a registrar 1.800 personas

El Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido (Huesca) ha vuelto a vivir este sábado una imagen recurrente en los últimos tiempos, esta vez por el inicio del puente festivo.

El alto volumen de visitantes ha obligado a cerrar el acceso a la pradera desde el municipio de Torla, según han informado fuentes del Gobierno de Aragón.

A primera hora de este sábado, se han llegado a registrar más de 1.800 personas dentro del parque pirenaico. Es decir, se ha superado el límite de aforo, cifrado en dicha cantidad.

Según explican, la gran afluencia se ha debido a las buenas previsiones meteorológicas. Esto va unido al inicio de un puente nacional por el lunes 12 de octubre, día del Pilar en Aragón y de la Hispanidad en el resto del país.

El bus lanzadera de Ordesa que permite el acceso desde Torla a la Pradera sigue disponible hasta el día 18 de octubre, detallan.