Chueca espera que la huelga de limpieza cause "las mínimas afecciones" en Zaragoza durante las fiestas del Pilar

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha valorado este sábado la actualidad alrededor de la huelga de limpieza en la ciudad, una vez iniciadas las fiestas del Pilar.

Chueca no ha pasado por alto esta circunstancia. Y es que, como ha apuntado, son fechas de gran afluencia de personas por las calles de la capital aragonesa y también de visitantes de dentro y fuera de Aragón y España.

"El Ayuntamiento va a intentar que las afecciones sean las mínimas posibles", ha afirmado la primera edil zaragozana.

Chueca ha reconocido que estos días son un momento "extraordinario" y "la ciudad se mancha más". Por ello, ha insistido en que tratarán de "reducir el impacto de la huelga para que los ciudadanos no sufran las consecuencias".

"A partir de ahí, ojalá sigan negociando y lleguen a un acuerdo lo antes posible", ha incidido.

La alcaldesa ha criticado que la convocatoria se anunciase, ya en julio, para este mes de octubre. "Parece que estuviesen mirando al Pilar", ha añadido.

Según Chueca, "había poco interés en desbloquear esa situación previamente". Ha confiado pese a ello en un cambio de rumbo de las conversaciones para que se puedan reconducir.

Plaza San Miguel

Por otro lado, Chueca se ha referido a la reapertura de la plaza San Miguel de la capital tras las obras. Preguntada por las críticas de sectores del tejido vecinal, ha señalado que "en general" están llegando al consistorio "felicitaciones de vecinos que viven en la plaza, de las proximidades o residentes de Zaragoza, comentando que parece una plaza de cuento".

"Donde antes había vehículos, coches y autobuses, pues ahora hay espacio para los peatones, zonas verdes y más árboles de los que había anteriormente, que con el paso del tiempo crecerán y darán más sombra", ha subrayado.

Preguntada por el premio a la capitalidad verde europea, ha avanzado que se celebrarán alrededor de 150 actos en la capital aragonesa a lo largo del año. "Lo más importante es que la Comisión Europea ha reconocido todas las iniciativas que llevamos muchos años poniendo en marcha en torno al cuidado del medio ambiente, la naturaleza y la sostenibilidad", ha resaltado.

"Vamos a seguir ese camino y tenemos una estrategia y un plan para seguir avanzando en la dirección correcta", ha concluido.