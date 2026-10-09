Las pinturas profanas volverán al Monasterio de Sijena a partir del 19 de octubre: "Recuperan toda su trascendencia"

El Monasterio de Sijena (Huesca) recuperará en las próximas semanas sus pinturas profanas exhibidas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) gracias a un acuerdo para el traslado con el Gobierno de Aragón.

Así lo han informado este viernes la vicepresidenta Mar Vaquero y el director general de Cultura, Pedro Olloqui. El cronograma ofrece un plazo de cuatro semanas para el transporte de los frescos, que después deberán ser colocados en el cenobio con una duración todavía indeterminada.

Los primeros traslados arrancarán el día 19 de octubre y se darán, de forma progresiva, hasta el 5 de noviembre. Es la fecha tope pactada con la empresa Sir Proyectos, Diseño y Conservación.

De la faceta más técnica de la operación, cada pintura contará con su propio embalaje y se ha firmado un aseguramiento por valor de 1,7 millones de euros. Olloqui ha detallado que, en cualquier caso, el valor de los frescos es muy superior.

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