El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza reúne fuerzas para la huelga general: "La rabia debe fortalecer los sindicatos"

Tras las recientes movilizaciones por la vivienda, decenas de personas han acudido este jueves, 8 de octubre, a la Asamblea Abierta organizada por el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza en la Plaza de San Pablo.

El objetivo de esta Asamblea ha sido acoger a todas las personas interesadas en sumarse de forma activa a su actividad militante para continuar con la lucha por una vivienda digna.

"Al final, lo que hacemos lo hacemos por todo el conjunto de la clase trabajadora y por esa mayoría social que necesita una vivienda. Eso es lo que nos inspira y nos motiva", ha declarado Paula Ríos, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza.

Durante el encuentro se ha sentido y puesto en valor la rabia colectiva de los asistentes, con el objetivo de canalizarla hacia la preparación y el fortalecimiento de la próxima huelga general, convocada para el 11 de noviembre.

"Toda la rabia que ha hecho que la gente salga a la calle estos días tiene que servir para fortalecer los sindicatos y hacernos avanzar organizadas hacia una huelga general", ha confesado Alicia Gallego, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza.

Más de 100 personas han mostrado interés en participar en esta asamblea. Ante este incremento de participación, desde el Sindicato de Inquilinas han explicado las medidas adoptadas por el sindicato para organizar el trabajo de cara a la huelga general.

"Los asistentes se distribuirán en cinco comités barriales que abarcarán diferentes zonas urbanas para descentralizar las tareas de movilización. Estos grupos tendrán el propósito de difundir la protesta en establecimientos públicos, hogares, centros educativos y lugares de trabajo durante las próximas semanas", ha explicado Gallego.

La margen Izquierda, Torrero - La Paz, Las Fuentes - San José, Delicias - Valdefierro - Oliver y Centro, incluyendo El Gancho y La Magdalena, son los cinco grupos de trabajo por barrios en los que se dividirá el trabajo de difusión de la huelga general del 11 de noviembre.

El sindicato también ha querido rendir homenaje a Maricarmen, recientemente fallecida, guardando un minuto de silencio y recordando su lema histórico, "Luchad, luchad, esta lucha es nuestra".

"Han matado a Maricarmen. Todo lo que hagamos no lo hacemos solo por ella, lo hacemos por todos los casos iguales a ella. Maricarmen ha sido una inspiración", han manifestado las portavoces del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza.