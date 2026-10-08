PP y Vox tumban en las Cortes de Aragón la propuesta para el minuto de silencio por la muerte de Maricarmen

Las Cortes de Aragón no han guardado finalmente un minuto de silencio por la muerte de Maricarmen Abascal después de que la propuesta decayera en la Junta de Portavoces.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, la iniciativa fue planteada anoche por la portavoz del PSOE, Pilar Alegría. Finalmente, PP y Vox, los partidos que sustentan al Gobierno, han hecho valer su mayoría en la junta celebrada antes del pleno.

Los socialistas han señalado a través de las redes sociales que "por encima de las diferencias políticas debería estar siempre el respeto, la humanidad y la dignidad de las personas".

"La historia de Maricarmen tiene que servir para cambiar las cosas. Su lucha es la de miles de personas que reclaman vivir y envejecer dignamente en su hogar. Hoy ha fallecido, pero su voz y su lucha no pueden apagarse", expresó Alegría en sus redes sociales tras conocerse la noticia.

Este jueves, la figura de Maricarmen y la lucha por la vivienda han estado presentes desde el primer momento en el debate parlamentario. Lo mismo ha sucedido en otras asambleas autonómicas o municipales que celebraban sesiones plenarias.

En el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde, José Luis Martínez Almeida y el grupo municipal de Vox han permanecido sentados durante el minuto de silencio. En las cortes valencianas, PP y Vox sí han facilitado la iniciativa del PSOE, que contaba con los votos de Compromís.