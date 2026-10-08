Goya estrena casa en Zaragoza: Fundación Ibercaja reabre su ambicioso museo con cientos de obras y realidad virtual

Goya tiene desde este jueves nueva casa en Zaragoza; un ambicioso museo abierto a todos los ciudadanos que alberga la mayor colección del genio de Fuendetodos en España después del Prado.

Se trata del resultado de miles de horas de trabajo y compromiso, un espacio de 4.661 metros cuadrados dividido en siete plantas con el que Fundación Ibercaja busca acercar el legado del pintor con un nuevo discurso museográfico y experiencias inmersivas.

El proyecto, obra de Sebastián Arquitectos, redefine por completo el antiguo museo. Situado a pocos pasos de la plaza del Pilar, en la céntrica calle de Santiago, ha contado con la presencia de destacados miembros de la sociedad como Fernando Fitz-James Stuart y de Solís, duque de Huéscar, en su inauguración.

El museo cerró 656 días y ha reabierto a tiempo para las Fiestas del Pilar, un “milagro” que permitirá verlo como nunca.

El reto, ha explicado el presidente de la Fundación, Amado Franco, era que el museo conservara su esencia y, al mismo tiempo, fuera totalmente nuevo.

Esto hace que no solo sea más grande, sino que esté “más abierto a Zaragoza”, a la sociedad en su conjunto y a las nuevas formas de mirar que representan las nuevas generaciones. “Es lo que Goya nos enseñó. Quizá por eso sigue siendo tan extraordinariamente contemporáneo”, ha detallado.

La Fundación, que este año conmemora además su 150 aniversario, tenía la obligación de acercar un legado “que pertenece a todos”. Y eso, ha señalado su presidente, “no es solo conservarlo”.

Gracias a la tecnología, la obra del artista se podrá ver mejor en todas sus facetas, mostrando al Goya más aragonés, más tozudo y liberal, capaz de reflejar alegrías, tristezas, usura, caridad, belleza o fealdad.

El Museo se estrena con una gran exposición temporal: ‘Solo Goya, el arte de ver’. Se trata de una colección de medio centenar de obras, algunas “muy famosas y de extraordinario valor” procedentes de los principales museos y colecciones del mundo como la Galería de los Uffizi, el Museo Thyssen-Bornemisza o el Museum of Fine Arts de Budapest.

Muchas de ellas se expondrán conjuntamente por primera vez. Podrán verse hasta el 10 de enero, con piezas tan icónicas como ‘La duquesa de Alba’, ‘La Tirana’, ‘El albañil herido’ o el célebre ‘Autorretrato en el taller’.

El comisario de la exposición, Luis Fernández-Galiano, ha incidido en los tres grandes ámbitos en los que se articula el recorrido expositivo. La primera parte se centra en ‘Las luces y las sombras’, la segunda en ‘El poder del retrato’ -con retratos de grandes personalidades- y la tercera, en ‘Los lazos del afecto’, que profundiza en el ámbito más personal del pintor con retratos de familiares, amigos y personas cercanas.

“Goya nos apela a todos, trasciende del mundo artístico. Su tiempo era muy parecido al nuestro: tiempos convulsos y de transición, de modo que mirar su obra es mirarnos a nosotros mismos”, completaba.

Reclamo cultural y turístico

Para José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja, la presencia del artista se nota ahora “incluso antes de cruzar la puerta”, con grandes piezas de piedra con las estampas más célebres de Goya en la entrada y una gran pantalla lateral en la que se proyectarán imágenes, contenidos y actividades.

La tecnología, una de las grandes novedades, se pondrá “al servicio del conocimiento”, ya que “nunca sustituye a la obra”. Permitirá, por ejemplo, ver obras en alta y súper alta resolución, lo que permitirá descubrir los secretos de los famosos grabados del genio aragonés.

Además, se han habilitado espacios para talleres infantiles y actividades en familia. Y no solo eso. El museo cuenta con una terraza mirador con una de las mejores vistas a la basílica de Pilar, espacios en los que se podrán hacer desde actividades culturales a conciertos de pequeño formato y una sala para el nuevo Centro de Estudios Francisco de Goya con 1.400 volúmenes especializados y fondos documentales procedentes de colecciones de referencia como las de Federico Torralba, Camón Aznar o la Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis.

Solo la sala de exposiciones temporales contará con 315 metros cuadrados con espacios polivalentes para actividades académicas y programas formativos. “Es una apuesta de futuro, un gran reclamo tanto a nivel cultural como artístico”, ha mencionado Rodrigo.

El Museo Goya abrirá al público mañana viernes. Se podrá visitar de martes a sábado de 10.00 a 20.00 horas y los domingos de 10.00 a 14.00.