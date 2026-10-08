Descubre todos los entresijos que hay detrás de la gala del primer Premio EL ESPAÑOL DE ARAGÓN

El pasado 30 de septiembre, EL ESPAÑOL DE ARAGÓN celebró la primera edición de su premio, un encuentro que reunió en Aura Restaurante a más de 600 representantes del ámbito institucional, empresarial y social de la Comunidad.

El Premio nació con el propósito de reconocer el talento, el compromiso y la capacidad de transformación que impulsan el desarrollo de Aragón y se consolidó como uno de los grandes eventos sociales y empresariales del año.

Detrás de la experiencia que vivieron los asistentes hubo meses de planificación, creatividad y coordinación.

Cada elemento de la gala fue concebido para construir una identidad propia, coherente y diferencial, y reflejar la relevancia de un galardón llamado a convertirse en un referente dentro de la Comunidad.

La organización y el desarrollo integral del evento corrió a cargo de ZARAGON by EL ESPAÑOL, bajo la dirección de Carmen Cano, responsable de liderar un proyecto que abarcó desde la conceptualización inicial hasta la producción final.

La agencia aragonesa asumió el diseño estratégico y creativo de la gala y coordinó todas las áreas implicadas para garantizar una ejecución alineada con los valores de excelencia y prestigio asociados al Premio.

Premio EL ESPAÑOL DE ARAGÓN

El primer reto de ZARAGON by EL ESPAÑOL fue crear un reconocimiento que aunara la identidad de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN con la conexión del medio con el territorio y reflejara sus valores y compromiso con la sociedad aragonesa.

Premio EL ESPAÑOL DE ARAGÓN E.E

Partiendo de esta idea, Julen Vicente diseñó una pieza inspirada en la silueta de Aragón, representada mediante trazos limpios y contemporáneos. Sobre ella se integró el león, símbolo icónico de la identidad visual de EL ESPAÑOL, convirtiéndolo en el elemento protagonista del galardón.

Para reforzar el vínculo con la Comunidad se apostó por materiales de proximidad, incorporando pizarra procedente de una cantera aragonesa.

La combinación entre la piedra natural y el acabado dorado del león refuerza la sensación de prestigio, reconocimiento y pertenencia.

Producción audiovisual con sello propio

La propuesta audiovisual de la gala también ocupó un papel destacado. Desarrollada por Manuel Herrera, dio continuidad a la línea creativa iniciada en la edición anterior y se convirtió en uno de los recursos más reconocibles de la ceremonia.

El primer vídeo mostraba a una de las esculturas de los leones del Puente de Piedra cobrando vida para recorrer algunos de los lugares más emblemáticos de Zaragoza, Huesca y Teruel.

Un relato visual que conectó la identidad corporativa del medio con el patrimonio, la cultura y el territorio aragonés.

El segundo vídeo trasladaba al espectador al proceso de creación del propio galardón, mostrando su evolución desde los primeros bocetos inspirados en el mapa de Aragón hasta la fabricación definitiva de la pieza.

Detalles inesperados

Uno de los momentos más significativos de la noche fue la entrega de una obra personalizada a Juan José Vera.

Tras conocer su interés por el trabajo de la joven artista aragonesa Rocío Lázaro Cano, se impulsó la creación de una pieza exclusiva inspirada en una fotografía cedida por Aarón Palacio.

La obra, que recreaba un instante de la faena del torero en la plaza de toros de Tarazona, fue entregada durante la gala ante la sorpresa del homenajeado.

Según explica Carmen Cano, responsable de ZARAGON by EL ESPAÑOL, "este tipo de acciones buscan generar experiencias auténticas y, al mismo tiempo, dar visibilidad al enorme talento que existe en Aragón, incorporándolo a los proyectos que desarrollamos".

Comunicación, creatividad y producción

La primera edición del Premio EL ESPAÑOL DE ARAGÓN ha servido también para mostrar una manera de abordar los eventos en la que estrategia, creatividad y producción trabajan de forma integrada.

Desde la idea inicial hasta el último detalle de la gala, ZARAGON by EL ESPAÑOL coordinó cada fase del proyecto para crear una narrativa coherente y una experiencia conectada con los asistentes y el territorio.

Una demostración de cómo la comunicación puede ir más allá de la organización de un evento para convertirse en una herramienta de reputación, posicionamiento y generación de valor, poniendo el foco en quienes contribuyen cada día a construir el presente y el futuro de Aragón.