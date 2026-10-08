Abre la primera tienda de IQOS en Zaragoza: "Ofrecemos una experiencia mucho más inmersiva a los consumidores"

Zaragoza cuenta desde esta semana con varias aperturas en pleno centro de la ciudad, concretamente en la calle Alfonso I.

En este caso, se trata del nuevo establecimiento 'IQOS Boutique', un local que pretende "reemplazar los cigarrillos por productos sin humo", ha explicado su directora de Asuntos Corporativos de Philip Morris España, Alejandra Vidal.

Este negocio es el primero que la marca abre en Aragón y el segundo de su nuevo concepto en España, Boutique 2.0, después del de Bilbao. En general, en toda la península, la marca cuenta con ocho establecimientos.

Su director de Marketing, Alejandro Flores, ha destacado que esta Boutique 2.0, "es una boutique que va más allá de una experiencia de compra al uso, damos una experiencia mucho más inmersiva a los consumidores".

Algunos de los productos que se pueden encontrar en la Boutique E.E.

En este sentido, Flores ha explicado que comenzaron buscando un establecimiento en la capital aragonesa a finales de 2025 y fue a principios de 2026, cuando consiguieron el local en pleno centro de Zaragoza.

"Abrimos en Bilbao este nuevo concepto de Boutique 2.0 a principios de año y gracias a que ha ido bien nos hemos venido aquí", ha explicado Flores.

Un negocio con componente local

La apertura también tiene un marcado arraigo local. La boutique incorpora una obra creada expresamente por el artista aragonés Roberto Coromina.

En ella, Coromina toma el cierzo como fuente de inspiración, "la obra nace de la idea del movimiento como motor de cambio", ha destacado el artista.

Para el artista, el cierzo es un elemento altamente ligado a la identidad de la ciudad. "Forma parte de nuestra memoria colectiva y de nuestra forma de vivir Zaragoza".

Además, Flores ha incidido en la importancia de colaborar con artistas locales que ya se había llevado a cabo en Bilbao.

La obra del artista que se encuentra en la tienda E.E.

"Queríamos respetar nuestras raíces globales, pero también celebrar las raíces de la ciudad donde estamos”, explica Flores.

La apertura se enmarca en la estrategia de IQOS de ampliar su presencia física con espacios que combinan información, tecnología y experiencias vinculadas a cada ciudad tal y como han hecho en Seúl, Milán o Dubái.