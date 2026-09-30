Victoria Gómez, estudiante de Derecho, premiada con la BECA AUREN en la Gala de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN ha celebrado este miércoles su segundo aniversario en el espacio Aura.

Victoria Gómez, estudiante de Derecho, ha sido premiada con la BECA AUREN en la Gala de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Auren, firma de servicios profesionales de auditoría, asesoramiento legal, consultoría y corporate, ha impulsado desde su oficina de Zaragoza, junto a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, una beca remunerada para apoyar el talento aragonés.

Esta iniciativa permitirá a Victoria Claudia Gómez, estudiante de Derecho, completar su formación con una experiencia práctica en la empresa durante un año, con la posibilidad de incorporarse definitivamente en Auren, pasando a formar parte del equipo de Zaragoza.

Además, durante la intervención de cierre del presidente aragonés, Jorge Azcón, ha ofrecido en tono jocoso una plaza de prácticas a Victoria, dándole la enhorabuena por su excelencia académica.

En la gala, presidida por el director del diario Pedro J. Ramírez, además de la beca se ha entregado otro reconocimiento.

Juan José Vera, CEO de Valfondo ha recibido el premio El Español de Aragón, de la mano de Antonio Ortego, Jorge Azcón y Pedro J. Ramírez, en reconocimiento a su trayectoria empresarial en la comunidad.