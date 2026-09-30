Más de 500 representantes de la política, la empresa y la sociedad arropan a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN en su gran gala

Políticos, empresarios y representantes del tejido social de la Comunidad han acompañado este miércoles, 30 de septiembre, a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN en la gala de su Premio.

El acto, celebrado en Aura Restaurante, en Zaragoza, ha contado con la presencia y la intervención del presidente de Aragón, Jorge Azcón, y de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

En total, más de 500 invitados han arropado al león de Aragón en una fecha tan importante para un medio que, en solo dos años, se ha convertido en uno de los principales medios de comunicación de la comunidad aragonesa.

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, y la vicepresidenta ejecutiva, Cruz Sánchez de Lara, han viajado desde la capital para reencontrarse con su equipo, clientes y amigos en una gala tan importante como esta.

Junto al equipo de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN han estado los patrocinadores del evento. Iván Acedo, gerente de Aura Restaurante; Alfonso Biel, CEO de Sphere Group; David Fauquié, director Legal y Compliance de Auren; Carlos Pascual, presidente de Grupo Integra, y Félix Gil, CEO de Grupo Integra; Jorge Clerencia, responsable de Comunicación Institucional de Reale Seguros; e Ignacio Abad, CEO de Tecnydeck, y Fernando Viñuales, apoderado de Tecnydeck.

Asimismo, la gala del Premio ha contado con destacados colaboradores como David Blázquez, director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales de Amazon Web Services; Jorge Costa, consejero delegado de Grupo Costa; Ramiro y Juan Álvarez, consejeros de Mindual; Sonia Pueyo, CEO de Pop It; y Andrés Nicolás Gómez, CEO de Honda Ebromotor.

En el apartado político no ha faltado el presidente de Aragón, Jorge Azcón. Por parte del Ejecutivo aragonés también han asistido el consejero de Sanidad, Ángel Sanz Barea; el secretario general de la Presidencia del Gobierno de Aragón, Javier Rincón; y la directora gerente del Banco de Sangre, Rosa Plantagenet-Whyte Pérez.

Por parte de las Cortes de Aragón, no han querido perderse la gala la presidenta del Parlamento autonómico, María Navarro; el diputado del PP José Luis Bancalero; el senador del Partido Popular Javier Campoy; y el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte.

El Ayuntamiento de Zaragoza también ha estado representado por la alcaldesa, Natalia Chueca, acompañada de Carlos Jimeno, consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia; Rafael Campos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza; Blanca Solans, concejala de Hacienda y Fondos Europeos; Sara Fernández, responsable de Cultura, Educación y Turismo; y Miguel Ángel García Muro, concejal delegado de Transformación Digital.

Por parte del PSOE-Aragón han estado la secretaria de Organización, Manuela Berges; la presidenta del PSOE-Zaragoza y vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero; y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, entre otros.

La cita también ha reunido a una nutrida representación de municipios aragoneses como Cuarte de Huerva, Fuendetodos, Nuez de Ebro, La Puebla de Albortón, Barbastro, Utebo o Pina de Ebro.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también han estado representadas a través del jefe de la Policía Adscrita de Aragón, Félix Jodra, y el Teniente Coronel de la UME, Alberto Trigo.

Dentro del ámbito educativo tampoco han querido perderse la gala del Premio, la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea; y representantes del equipo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, como la vicerrectora de Comunicación e Identidad Institucional, Carmen Marta.

También han acudido a la gran fiesta de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN César Romero, director general de Grupo San Valero; Antonio Sangó, director de ESIC; Helena Pilar Araus, directora de Marketing y Comunicación de CESTE; y Mar Martín, presidenta de Escuelas Católicas de Aragón.

Tejido empresarial

El sector empresarial tampoco ha faltado a la cita, con nombres propios como el del presidente de la Asociación de Directivos de Aragón, Fernando Rodrigo; dirigentes de CEOE como Ana López, directora general de CEOE Aragón; la directora general del Instituto Tecnológico de Aragón, Esther Borao; el secretario general de Cepyme, Carmelo Pérez Serrano; el director gerente del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), Daniel Rey; el presidente de ATA Aragón y colaborador de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Jorge Serrano; la gerente de Selvatik y socia de Aura, Bunkerbar y Kentya, Eloisa Artal; o la propietaria de Granier en Zaragoza, Sandra Sanz.

También se ha contado con la presencia del director territorial de Aragón del Banco Santander, Carlos Blesa; el director general de Pronisa, Miguel Ángel Nicuesa; y la socia y fundadora de Metódyca, María Pilar Espés.

A ellos se han sumado grandes nombres de la moda aragonesa, como el presidente de FITCA, Luis Aparicio, junto a diseñadores aragoneses como Arantxa Latorre, Mariano García, Paula López y Eva del Ruste.

La cita ha reunido asimismo a representantes de grandes empresas energéticas como Endesa, así como de Eigo Construcciones o Valfondo, compañías líderes del sector de la construcción inmologística a nivel nacional con raíces aragonesas.

Entre los invitados también han tenido una presencia destacada Ibercaja y Caixa. Además, han asistido empresas como Avanza, con su director, Carlos Agulló, y representantes de entidades sociales como Fundación Ibercaja, Atades y Fundación Sesé.