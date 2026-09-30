FCC cifra el seguimiento de la huelga de limpieza en un 29% y habla de sabotajes en camiones y pinchazos en las ruedas

Los trabajadores de la limpieza y recogida de basuras de Zaragoza, convocados por los sindicatos de CCOO y CGT, han iniciado este miércoles, 30 de septiembre, un paro parcial tras más de 20 meses de negociación con la empresa.

Se han concentrado en la Plaza de España de la capital aragonesa bajo el lema de 'Los de la Basura en lucha, por un convenio digno'.

Rubén Baigorri, miembro de CGT ha destacado que "llevamos dos años sin subida salarial, sin mejoras sociales y entendemos que ya es el momento para forzar a la empresa".

La movilización ha tenido un seguimiento del 8% en el turno de noche y un 35% en el de mañana, en total, un 29% de la plantilla ha secundado la huelga.

Además desde FCC también han informado de sabotajes en camiones recolectores y pinchazos en ruedas.

Principales demandas

En este sentido, las principales reivindicaciones que lanzan desde el sector son: mantener el poder adquisitivo, tener unos contratos de mayor calidad, mejorar la conciliación familiar y reducir la carga de trabajo.

Así lo ha señalado Mario Blasco, miembro de CCOO, "estamos esperando a que la empresa acepte nuestras condiciones, cada vez que nos sentamos, hace una oferta a la baja".

Además, Baigorri ha matizado que, "estamos estudiando la posibilidad de denunciar a la empresa, porque pensamos que son abusivos y que no es necesario para un paro de tres horas un 40% de servicios mínimos".

En este sentido, si no se alcanza un acuerdo, la plantilla tiene previsto iniciar una huelga indefinida el próximo 7 de octubre.

Posición de FCC

Por su parte, tal y como acaba de informar FCC Medioambiente, muestran "su profunda preocupación y malestar ante la huelga de limpieza en Zaragoza".

La empresa señala que esta movilización se aleja completamente del "clima de diálogo y negociación que la compañía ha promovido de forma permanente a lo largo de los más de 80 años que lleva prestando servicio".

En cuanto al seguimiento de la huelga, la compañía ha recalcado que "ni un tercio de la plantilla está secundando la huelga".

Además, FCC denuncia los actos vandálicos que se han producido en las instalaciones, "ayer, 29 de septiembre, se produjeron 11 pinchazos en ruedas y cinco cortes de cables de seguridad en vehículos del servicio.

La compañía atribuye estos hechos a actos deliberados y ha asegurado que "se van a denunciar ante la policía".

Asimismo, FCC "condena estos actos violentos y todas las presiones ejercidas contra personas de la plantilla o representantes sindicales que no están alineados con la postura oficial del sindicato CGT".

Desde FCC Medioambiente reiteran que lo importante es el "diálogo, la responsabilidad y la búsqueda de soluciones sin olvidar el esfuerzo de los servicios mínimos".