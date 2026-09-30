EL ESPAÑOL DE ARAGÓN reivindica en su aniversario el papel del periodismo y su compromiso con la Comunidad

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN ha celebrado este miércoles su segundo aniversario. Lo ha hecho con la primera edición de su nuevo premio, que ha recaído en el polifacético empresario turiasonense Juan José Vera. Victoria Gómez, estudiante de Derecho, ha sido premiada con la beca Auren.

La jornada, desarrollada en el restaurante Aura de Zaragoza y conducida por la periodista Nerea Resa, ha servido para poner en valor la apuesta del medio de comunicación por la actualidad aragonesa y para repasar lo más destacado de un año cargado de noticias.

Desde las elecciones autonómicas del pasado mes de febrero hasta la puesta en marcha de grandes inversiones pasando por un intenso día a día. Los trágicos aludes en el Pirineo, uno de los peores veranos en materia de incendios forestales, el histórico eclipse o el descenso del Real Zaragoza han marcado el año en Aragón.

En total, unos 500 invitados han participado. El acto ha contado con la presencia del presidente y director de El Español, Pedro J. Ramírez; de la vicepresidenta, Cruz Sánchez de Lara, y del vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya.

Los principales representantes de la sociedad aragonesa han vuelto a responder a la cita. Entre ellos, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la presidenta de las Cortes, María Navarro; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, o la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea.

Foto de familia con el premiado Juan José Vera. E.E

También han estado presentes cargos de los partidos políticos y algunas de las figuras más relevantes del tejido empresarial aragonés, la judicatura y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

En representación del equipo de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, la directora comercial y de Relaciones Institucionales, Susana Cano, ha agradecido el trabajo de las 14 personas que componen la redacción y el área comercial. Este año, con el nacimiento de la agencia Zaragón by El Español, una fuerte apuesta de la delegación en Zaragoza.

"Gracias a los anunciantes y a los clientes porque sin ellos no estaríamos aquí", ha expresado.

El CEO y editor, Antonio Ortego, ha extendido el agradecimiento a los lectores y usuarios del periódico. "El camino no es llano, pero hay que seguir, hay que perseverar", ha aseverado.

El presidente Jorge Azcón ha pedido "seguir defendiendo las ideas" que cohesionan Aragón y "apostar por medios de comunicación libres". "Hay un camino de prosperidad, de progreso, de futuro. Es el camino en el que actualmente estamos trabajando en el Gobierno de Aragón", ha indicado.

Jorge Azcón interviene en la gala de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN. Aranzazu Navarro.

Azcón ha celebrado que los medios, y en particular El Español, puedan contarlo a diario. "Un medio de comunicación representa muchas cosas, pero es esencialmente tener valores", ha continuado.

Recordando la puesta de largo en 2024, en el Teatro Principal de Zaragoza, ha reconocido que "no era fácil" lanzar aquel proyecto. "Hoy el mensaje fundamental es de enhorabuena".

La presidenta de las Cortes, María Navarro, ha destacado la capacidad de contar las peculiaridades de Aragón reflejada en el parlamento autonómico: "La expresión de una sociedad plural y una cámara en la que conviven distintas sensibilidades".

Navarro ha ensalzado los valores del periodismo libre y la capacidad de la delegación para "abrirse paso en la Comunidad Autónoma". "Informar es ayudar a que una sociedad entienda lo que sucede", ha remarcado.

Natalia Chueca interviene en la gala de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN. Aranzazu Navarro.

Por su parte, la alcaldesa Natalia Chueca ha pedido a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN "seguir siendo incómodos". "Solo así seguiremos siendo libres. Nuestros ciudadanos y vecinos merecen saber la verdad. Por muchos años más", ha comentado.

Chueca ha celebrado que el periódico ha logrado "hacerse un hueco en el día a día" de la Comunidad. "Era el momento adecuado para venir y ser partícipes de los éxitos de Aragón", ha expresado.

Charlas Joaquín Costa

El director de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Jorge Lisbona, ha conducido las charlas Joaquín Costa junto a Pedro J. Ramírez y Juan Manuel Cendoya. Los asistentes han tenido una oportunidad de mirar con una nueva perspectiva a la actualidad tanto en la Comunidad como en el resto de España.

Si Pedro J apostó por las elecciones anticipadas en Aragón el año pasado, como finalmente ocurrió, ahora cree que el Gobierno central esperará, al menos, hasta febrero o marzo de 2027 para las generales. "Van a ser las más importantes en la historia de la democracia", ha resaltado.

Charla entre Jorge Lisbona, Pedro J. Ramírez y Juan Manuel Cendoya E.E.

Jorge Azcón ha recogido después el guante. Ha apostado que el Gobierno central no logrará aprobar ninguno de los dos decretos en materia de vivienda el viernes: "Lo que tienen que hacer es convocar elecciones"

De vuelta al coloquio, el director de El Español ha puesto en valor el papel de la Comunidad como polo tecnológico gracias a las inversiones en centros de datos. "El problema es que hay mucha más demanda que capacidad de responder en lo que a conexión eléctrica se refiere", ha sostenido.

Motores económicos

Para Juan Manuel Cendoya, el clima de "cohesión social" ha favorecido estos nuevos desarrollos económicos. Más importantes, si cabe, en un momento donde las economías necesitan "buscar nuevos motores de competitividad".

El vicepresidente del Banco Santander ha advertido de los peligros a nivel geopolítico para una España que, aunque ha crecido, se ha visto adelantada "por países que estaban muy por detrás".

El evento ha sido posible gracias a los patrocinadores Aura Restaurante, Sphere España, Auren, Integra, Reale Seguros y Tecnydeck.

Consolis Tecnyconta, Amazon Web Services (AWS), Grupo Costa, Mundial, Bax Industrial, Popit y Honda Ebromotor han contribuido como colaboradores.