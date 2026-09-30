EL ESPAÑOL DE ARAGÓN entrega su primer premio a Juan José Vera: "He trabajado todo lo que he podido, sin horas"

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN ha entregado su primer Premio en una gran gala que ha contado con la presencia de Pedro J. Ramírez, Cruz Sánchez de Lara y el vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, como invitado.

El agraciado ha sido Juan José Vera, empresario aragonés dedicado al mundo taurino.

El premio lo ha recibido de manos del director de EL ESPAÑOL Pedro J. Ramírez y del editor de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Antonio Ortego, quien ha destacado que "todos los valores del periódico, se reflejan en este premio: la honestidad, el esfuerzo, y el trabajo".

Juan José Vera recibe el premio EL ESPAÑOL DE ARAGÓN. E.E

"El trabajo nos dignifica, y este premio refleja trabajo, refleja pasión, y por último refleja perseverancia; el camino no es fácil, los empresarios sabéis que el camino tiene altibajos, y nuestro premiado tiene esos valores", ha añadido Ortego.

El empresario turiasonense ha convertido Montepino y Valfondo en auténticos referentes del sector. Pero para conseguirlo han sido necesarios años de trabajo y buen hacer.

El diario, líder de la prensa nacional, quiere reconocer de esta forma la trayectoria empresarial y la aportación de quienes han hecho más grande a la Comunidad.

Actualmente jubilado, Vera es todo un emblema de la 'marca Aragón'. Tanto que todos sus proveedores siguen siendo del territorio y su sede central continúa en Zaragoza.

Vera ha agradecido el reconocimiento y ha asegurado que no sabe si es “merecedor de este premio”, aunque ha defendido que durante toda su trayectoria profesional se ha dedicado a trabajar “todo lo que he podido, sin horas”.

Una carrera que, según ha explicado, ha compaginado con sus grandes pasiones fuera del ámbito empresarial: “el mundo de los toros, el campo y la agricultura”.

"Siento una satisfacción personal porque, de alguna manera, se reconoce el esfuerzo que hemos tenido que hacer para llegar con nuestra empresa hasta el lugar que ocupa hoy", ha comentado.

Regalo sorpresa a Juan José Vera. E.E

"Quise que la empresa Montepino y Valfondo tuvieran su sede en Zaragoza. Hemos cotizado en bolsa en París y la sede sigue estando aquí. Hubo presiones para llevarla a Madrid y yo dije que no, que va a estar en Zaragoza; que no tendría una buena oficina comercial, pero que el centro neurálgico de Montepino Valfondo sería Zaragoza y de todos los zaragozanos", ha añadido el empresario.

Tras recibir el premio ha recibido una sorpresa, Aarón Palacio y Rocío Lázaro Cano le han hecho entrega de un cuadro pintado por la joven artista.

Lázaro Cano tiene 16 años y ya ha expuesto por primera vez una amplia colección de obras en Zaragoza.

BECA AUREN

Por otro lado, Victoria Gómez, estudiante de Derecho, ha sido premiada con la BECA AUREN en la Gala de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

BECA AUREN. E.E

Auren, firma de servicios profesionales de auditoría, asesoramiento legal, consultoría y corporate, ha impulsado desde su oficina de Zaragoza, junto a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, una beca remunerada para apoyar el talento aragonés.

Esta iniciativa permitirá a Victoria Claudia Gómez, estudiante de Derecho, completar su formación con una experiencia práctica en la empresa durante un año, con la posibilidad de incorporarse definitivamente en Auren, pasando a formar parte del equipo de Zaragoza.