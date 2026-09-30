Marta Ríos en su etapa como directora de inversiones E. E.

Azcón desvincula el fichaje de Marta Ríos por Blackstone del centro de datos de la multinacional en Calatorao

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha vuelto a ofrecer explicaciones este miércoles sobre la polémica por la llegada de Marta Ríos a QTS, la filial de centros de datos de Blackstone. Precisamente, tras conocerse el visto bueno para impulsar su proyecto en Calatorao.

Como ya hiciera en el último pleno de las Cortes, Azcón niega incompatibilidades alrededor del movimiento de quien fuera su directora de Inversiones en el Ejecutivo autonómico: "No hay una relación directa entre la acción del Gobierno y el fichaje".

"No se fue a este proyecto. Se fue cuando estaba casi finalizado, el desarrollo ya estaba hecho. Es evidente su valía profesional y eso explica que esta empresa se haya fijado en ella", ha resaltado.

Azcón ha recordado además el breve paso de Marta Ríos por la gerencia de la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ). Ahí pasó un mes, desde que abandonó el puesto de nueva creación que ostentó en la DGA (septiembre de 2023 a agosto de 2026) hasta la llamada de QTS.

"Otra empresa le hace una oferta y ella acepta, cumple con toda la normativa", ha subrayado.

Normativa estatal

Según Azcón, el movimiento laboral de Ríos se ajusta a la ley estatal. Esto sucede al tratarse de personal eventual de la DGA, el supuesto que el PSOE Aragón quiere incluir ahora en una reforma de la Ley de Integridad y Ética Públicas de Aragón.

"A quien debe decírselo la señora (Pilar) Alegría es al presidente del Gobierno", ha continuado.

Los socialistas presentaron dicha propuesta esta semana y tiene como objetivo regular al personal eventual y los asesores de los gabinetes. Puestos que "aunque no tengan la consideración formal de alto cargo, desempeñen funciones relevantes de dirección o asesoramiento estratégico".

También los de "interlocución empresarial, captación o acompañamiento de inversiones" y que "participen de forma efectiva en actuaciones que afecten a intereses autonómicos concretos".

En estos términos aparece dentro de la Proposición de Ley que los socialistas quieren llevar a las Cortes. La portavoz, Pilar Alegría, señaló que Ríos desempeñó "funciones relacionadas con la captación de grandes inversiones y acompañó al presidente Azcón en su viaje a Virginia" para conocer distintas multinacionales. Entre ellas, QTS.