Lieder Automotive echa a andar en Borja: producirá 40.000 chasis cada año para la fábrica de Stellantis

La planta de Lieder Automotive en Borja (Zaragoza) ha echado a andar este martes al calor de la gigafactoría de Stellantis y CATL en la vecina Figueruelas y como uno de los nuevos polos de la automoción en Aragón.

El proyecto nace de la unión de Fagor Ederlan y la china Duoli Technology gracias a una inversión de 7,5 millones de euros de fondos europeos, como también sucedió con la 'joint venture' de Stellantis y CATL. En ese caso, con una inyección económica muy superior, de hasta 365.

Así las cosas, Lieder fabricará en Borja los chasis del modelo B10 de Leapmotor, fabricado en Figueruelas como se confirmó a finales de 2025. De entrada, saldrán de la planta 40.000 de estos componentes cada año, una cifra que se podría aumentar cuando a partir de 2027 lleguen otros prototipos: B05, A10 y A05.

Este martes, el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha calificado la iniciativa como un proyecto de Estado. "La historia reciente de Aragón, en lo que economía e industria se refiere, está unida de forma irrefutable con el sector de la automoción", ha apuntado.

Para Beltrán, la adaptación de la industria aragonesa a la movilidad eléctrica supone otro "punto de inflexión". "Es el futuro de la movilidad y ese futuro se construirá aquí", ha añadido en referencia a los últimos proyectos desplegados.

El representante de Moncloa en Aragón ha destacado el "ecosistema" generado alrededor de la gigafactoría, que será suministrada por parte de Lieder. Borja "va a ser un polo fundamental", ha continuado.

170 empleos

Según avanzaron los responsables de Lieder (Fagor y Duoli) en diciembre, la nueva planta generará, de entrada, 170 empleos. La plantilla gestionará 14 líneas de producción con 138 robots.

Se trata de la segunda unión entre estas empresas en el mundo. La otra tuvo lugar en Kunshan (China) para la fabricación de componentes de suspensiones de aluminio.

Al margen de Stellantis y CATL y Lieder, otras marcas chinas se han interesado por Aragón en los últimos tiempos. Otro ejemplo es Shenghe Energy Technology en Pedrola.

La compañía reciclará residuos de la producción de las baterías eléctricas de la gigafactoría. Fundamentalmente, líquidos como el litio que se emplean en los procesos de fabricación. Invertirá alrededor de 20 millones de euros y creará un centenar de empleos.